Квесты "Телеканал "Счастливая семья" пройдут 27 мая

МОСКВА, 24 мая. 27 мая 2017 года в восьми городах России стартует серия квестов под названием "Телеканал "Счастливая семья". Участниками проекта станут тысячи российских семей. Акция направлена на пропаганду семейных ценностей, обучению родителей психологическим и поведенческим приемам воспитания, которые помогут создать внутри семьи здоровую атмосферу взаимоуважения и отказа от насилия, сообщает пресс-служба Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дети и родители из Феодосии, Тулы, Томска, Сургута, Благовещенска, Пятигорска, Уфы и Мурманска соберутся в городских парках, чтобы принять участие в интерактивной игре по мотивам телепередач "Как стать миллионером", "Голос", "Ревизорро" и других.

По словам организаторов, квесты стали популярным способом проведения досуга для миллионов людей. Они позволяют в игровой форме проверить себя, задуматься о многих важных вещах, которые в повседневной жизни мы часто не замечаем.

В проекте интерактивных квестов "Телеканал "Счастливая семья" команды пройдут множество испытаний, в которых потребуется проявить не только внимательность и смекалку, но и продемонстрировать умение быть ответственными родителями. За каждый этап команды получат маркер в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей: уважение, прощение, внимание, ответственность. Завершится игра флэшмобом. Все участники квеста получат бесплатные билеты в кино, а члены команды-победителя ценные подарки.

"Телеканал "Счастливая семья" - это яркая игра, которая наверняка увлечет родителей с детьми, научит сообща решать задачи и достигать поставленных целей. Масштабная акция в восьми городах не только подарит участникам радостные эмоции, – подчеркнула председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева. – Мы надеемся, что она напомнит взрослым: воспитание детей – большая и сложная работа, для которой нужно быть ответственным, мудрым и терпеливым. Для нас очень важно донести до родителей, что, как бы ни было сложно, нельзя применять жестокость и насилие. Настоящее воспитание – это всегда диалог, построенный на любви и уважении к ребенку".

Участники игры также познакомятся с интернет-порталом "Я – родитель" www.ya-roditel.ru, на котором в любой сложной ситуации, связанной с детьми, папы и мамы могут получить помощь специалистов. Кроме того, на портале любой человек может выразить свое отношение к жестокому обращению с детьми, присоединившись к движению "Россия - без жестокости к детям".

Контакты:

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Телефоны: +7 (495) 606-16-37, +7 (495) 374-53-06