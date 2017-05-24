Проект строительства железной дороги Белое море–Коми–Урал обсудили в Совете Федерации

Проект строительства железнодорожной магистрали Белое море–Коми–Урал (Белкомур) приведет к развитию целого ряда регионов Севера и Арктической зоны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области со ссылкой на главу региона Игоря Орлова.

"Реализация проекта "Белкомур" создаст условия для ускоренного промышленного и социально-экономического развития Пермского края, Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Арктической зоны Российской Федерации", - приводятся в материале слова губернатора, выступившего в рамках Дней Архангельской области в Совете Федерации.

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев уточнил, что строительство магистрали открывает доступ к освоению природных ресурсов на обширной территории, решает проблему вывоза продукции Соликамско-Березниковского узла. "В непосредственной связи с реализацией Белкомура рассматривается более 40 только крупных инвестиционных проектов по развитию промышленных предприятий и освоению природных ресурсов", – добавил он.

По словам Алсуфьева, запуск Белкомура приведет к развитию химической, лесной промышленности, транспортного сообщения, судостроения, производства стройматериалов, ТЭК, добычи полезных ископаемых, переработки морских биоресурсов. При этом может быть создано более 45 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, после ввода магистрали произойдет снижение себестоимости перевозок до 50% в порт Архангельск и до 5–8% в порты Балтики.

По информации пресс-службы, в качестве базового инвестора проекта рассматривается многопрофильный китайский холдинг Poly Group. Как отмечается в сообщении, итогом обсуждения Белкомура стал пакет рекомендаций, направленных на поддержку строительства железной дороги и глубоководного района морского порта Архангельск. Они могут войти в постановление Совета Федерации.