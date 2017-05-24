Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект строительства железной дороги Белое море–Коми–Урал обсудили в Совете Федерации

Новости партнеров
24 мая, 11:44 UTC+3

Запуск Белкомура позволит реализовать 40 крупных инвестиционных проектов по развитию промышленных предприятий и освоению природных ресурсов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

Проект строительства железнодорожной магистрали Белое море–Коми–Урал (Белкомур) приведет к развитию целого ряда регионов Севера и Арктической зоны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области со ссылкой на главу региона Игоря Орлова.

"Реализация проекта "Белкомур" создаст условия для ускоренного промышленного и социально-экономического развития Пермского края, Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Арктической зоны Российской Федерации", - приводятся в материале слова губернатора, выступившего в рамках Дней Архангельской области в Совете Федерации.

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев уточнил, что строительство магистрали открывает доступ к освоению природных ресурсов на обширной территории, решает проблему вывоза продукции Соликамско-Березниковского узла. "В непосредственной связи с реализацией Белкомура рассматривается более 40 только крупных инвестиционных проектов по развитию промышленных предприятий и освоению природных ресурсов", – добавил он.

По словам Алсуфьева, запуск Белкомура приведет к развитию химической, лесной промышленности, транспортного сообщения, судостроения, производства стройматериалов, ТЭК, добычи полезных ископаемых, переработки морских биоресурсов. При этом может быть создано более 45 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, после ввода магистрали произойдет снижение себестоимости перевозок до 50% в порт Архангельск и до 5–8% в порты Балтики.

По информации пресс-службы, в качестве базового инвестора проекта рассматривается многопрофильный китайский холдинг Poly Group. Как отмечается в сообщении, итогом обсуждения Белкомура стал пакет рекомендаций, направленных на поддержку строительства железной дороги и глубоководного района морского порта Архангельск. Они могут войти в постановление Совета Федерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов
2
Сыры из молока французских коз на Урале получили имя
2
В турнире по дзюдо среди ветеранов и кадетов приняли участие более 150 спортсменов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
4
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
5
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
6
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
7
Полиция ищет неизвестного, бросившего бутылку с горючей жидкостью в Maybach в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама