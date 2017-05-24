Архангельское Кенозерье может стать национальной площадкой по обучению активистов ТОС

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера предложил сделать Кенозерский национальный парк национальным центром популяризации территориального общественного самоуправления (ТОС). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Игорь Орлов предложил сделать традиционную региональную площадку обучения активистов ТОС - Кенозерский национальный парк - одним из национальных центров популяризации движения территориального общественного самоуправления", - говорится в сообщении.

Председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров заявил, что готов лично познакомиться с этой площадкой, и выразил намерение посетить Кенозерье уже в начале лета.

"У архангельских органов ТОС - два важных компонента. Это растущая инициатива жителей, а также региональная и муниципальная поддержка. ТОСовцы могут сами решать судьбу своей территории, приносить пользу и достигать конкретных результатов", - сказал заместитель губернатора региона по внутренней политике Алексей Андронов на заседании комитета в рамках Дней Архангельской области в Совете Федерации.

Андронов предложил членам Совета Федерации рассмотреть инициативы региона, в числе которых - поддержка общественников через субсидии субъектам РФ, создание общероссийской обучающей площадки для активистов ТОС и госслужащих, проведение конференций и других стимулирующих мероприятий, а также вовлечение ТОСовцев в проекты, нацеленные на формирование комфортной городской среды.

По информации пресс-службы, в регионе зарегистрировано 983 органа ТОС. Основным механизмом финансирования их деятельности являются гранты из областной казны. В 2011-2016 годах из регионального и местных бюджетов ТОСы получили более 120 млн рублей, с учетом внебюджетных источников - 165 млн рублей. Это позволило реализовать 1762 проектов.

В 2016 году, в частности, ТОСы отремонтировали шесть мостов, восстановили более 13 тыс. кв. м дорог и почти 2 тыс. м тротуаров, обустроили 20 колодцев и других источников воды. Общественники отреставрировали 28 мемориалов Великой Отечественной войны и 14 памятников духовного наследия, организовали 52 детских и 40 спортивных площадок, привели в порядок 40 объектов культуры и благоустроили 17 общественных мест. ТОСы также реализуют проекты по созданию автостоянок, уборке несанкционированных свалок и наведению порядка на внутридворовых территориях.

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Его территория представляет собой природный и историко-культурный комплекс, где расположены "святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки. В 2004 году Кенозерье включено во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь проводится ежегодный фестиваль "ТОСы Поморья".