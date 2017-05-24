В квартале "Свобода" проекта "СИМВОЛ" выполнено 80% монолитных работ

МОСКВА, Россия. 24 мая 2017 года. В квартале "Свобода" проекта "СИМВОЛ" объем выполненных монолитных конструкций превысил 108 500 куб. м, что составляет 80% от общего проектного объема работ. На сегодняшний день в корпусах 1, 2 и 5 возведены девять жилых этажей, в корпусах 3 и 4 работы идут на уровне пятнадцатого-шестнадцатого жилых этажей.

Одновременно в этих корпусах стартовали работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок – в 4 корпусе монтаж ведется на пятом этаже, в корпусах 2, 3 и 5 стены выложены на уровнях второго-третьего этажей.

В квартале "Достоинство" тем временем продолжаются активные работы по 6-9 корпусам. Как уточняет руководитель Департамента развития проектов АО "Дон-Строй Инвест" Станислав Архипов, "прошло только 1,5 месяца с начала устройства фасадных систем в 6 корпусе, а сегодня мы уже смонтировали 96% утеплителя и 76% стемалита – облицовочных плит из закаленного стекла. В 7 корпусе ведется армирование и бетонирование конструкций первого надземного этажа, в 8 и 9 корпусах – работы по фундаментной плите и монтажу конструкций подземной части".

"СИМВОЛ" занимает территорию площадью около 60 га на границе Центрального административного округа Москвы: отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового кольца, меньше километра до Золоторожской набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевой элемент проекта – проходящий через весь район центральный публичный парк "Зеленая река", в целом масштабное озеленение займет около 40% территории.

АО "Дон-Строй Инвест" – ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: пять домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и 4 проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера – Банка ВТБ (ПАО).