Объявлены полуфиналисты конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел"

МОСКВА, 24 мая 2017 г. /Оргкомитет конкурса/. Завершился первый этап III Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел", который проходит с 14 марта по 17 июля 2017 года. В полуфинал прошли 182 из 1011 присланных на конкурс заявок.

В Приволжском федеральном округе - 50 полуфиналистов, Сибирском федеральном округе – 32, Северо-западном федеральном округе – 31, Центральном федеральном округе – 25, Уральском федеральном округе – 20, в Дальневосточном федеральном округе – 9, Южном федеральном округе – 9, Северо-Кавказском федеральном округе – 6. Наибольшее количество заявок, прошедших во второй этап конкурса, поступило из Иркутской, Свердловской, Архангельской областей, а также из Красноярского и Пермского краев.

В течение двух недель победителей первого этапа выбирали на заседаниях экспертных советов, которые прошли в регионах страны. Предпочтение отдавалось тем социокультурным инициативам, которые будут способствовать сплочению и активизации местных сообществ в малых городах и селах РФ.

Теперь авторов проектов, вошедших в полуфинал, ждут семинары во всех федеральных округах. Эти обучающие мероприятия направлены на повышение навыков социокультурного проектирования. Также во время семинара участники конкурса смогут получить консультационную поддержку от приглашенных экспертов. Затем у них будет возможность доработать свои проекты с учетом новых знаний и выслать заявку на второй этап конкурса.

Победители конкурса будут объявлены 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" будет проходить с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.

Конкурс проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства культуры РФ.

С подробной информацией о правилах проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда Тимченко http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/mosaic/ и на сайте конкурса http://cultmosaic.ru/

За дополнительной информацией следует обращаться напрямую к региональному оператору в соответствующем федеральном округе:

Северо-Западный федеральный округ – Татьяна Калинчук, Архангельский центр социальных технологий "Гарант", тел.: 8 (8182) 20-65-10, kalinchuk@ngo-garant.ru, 163000, г. Архангельск, улица Попова, дом 18, офис 7; http://center.ngogarant.ru

Приволжский федеральный округ – Светлана Чапарина, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", тел.: 8 (8482) 53-67-50, svetach@fondtol.org, 445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Е, офис 401; http://fondtol.org

Уральский федеральный округ – Вера Барова, Благотворительный фонд развития города Тюмени, тел.: 8 (3452) 63-30-86, info@cftyumen.ru, 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина 51/4; http://cftyumen.ru

Центральный федеральный округ – Дарья Салмина, Ассоциация менеджеров культуры, тел.: 8 (499) 638-56-14, 8 (910) 419-58-63, coordinator@amcult.ru, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, стр. 52, оф. 7.1, http://amcult.ru

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа – Надежда Стародубцева, Ассоциация менеджеров культуры, тел.: 8 (917) 721-05-65, km-ufo-skfo@yandex.ru, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, стр. 52, оф. 7.1, http://amcult.ru

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – Татьяна Афанасьева, Благотворительный фонд "Сибирский", тел: 8 (383) 209-31-25, tatyana@siberiancenter.ru, 630102, Новосибирск, ул. Восход, 14/1, этаж 3; http://siberiancenter.ru

Дополнительную информацию о конкурсе Вы можете узнать на его страницах в социальных сетях:

https://www.facebook.com/kulturmosaic/

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О Фонде Тимченко

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого реализуются с фокусом на развитии малых территорий. Деятельность фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей.

Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. Официальный сайт фонда: www.timchenkofoundation.org.

Для получения дополнительной информации для СМИ:

Екатерина Каштыкина, менеджер по связям с общественностью Фонда Тимченко

Тел.: +7(905) 577-55-48; Email: ekashtikina@timchenkofoundation.org

Яна Овсянникова, по поручению Фонда Тимченко

Тел.: +7(909) 903-90-63; Email: тел.: km@polylog.su