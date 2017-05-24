Mars и фонд "Росконгресс" стали партнерами в рамках ПМЭФ-2017

МОСКВА, 19 мая /Росконгресс/. Российское подразделение Mars, Incorporated и Фонд "Росконгресс" заключили соглашение о партнерстве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Ключевым моментом сотрудничества станет поддержка волонтеров форума.

Старшие лидеры компании Mars и представители корпоративного университета Mars прочитают молодым участникам ПМЭФ-2017 лекции о развитии лидерских качеств и навыков построения карьеры. Всего в мероприятии планируют принять участие 1000 лучших студентов вузов Санкт-Петербурга. Подготовительная программа стартует с 22 мая 2017 г.

"Являясь семейной компанией, Mars славится своим особым отношением к развитию сотрудников. Мы знаем, как вырастить настоящих лидеров, и готовы поделиться своим опытом с партнерами. Надеемся, что полученные навыки волонтеры ПМЭФ-2017 смогут применить и после окончания форума", – отметил Валерий Щапов, президент Mars в России.

"Сотрудничество с компанией Mars является одним из важных направлений для фонда "Росконгресс", так как предусматривает поддержку волонтеров в рамках главного экономического форума страны – ПМЭФ-2017. В дальнейшем мы готовы масштабировать этот опыт и на другие мероприятия, операторами которых мы являемся", – подчеркнул директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Волонтеры традиционно станут лицом Форума, поддерживая его делегатов и гостей на всём пути следования: от аэропорта и вокзалов до залов Конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Их поддержка не случайна для компании Mars, которая обладает собственными богатыми традициями в этой области социальной деятельности.

"Мы выбрали для себя три направления – помощь местным сообществам, создание благоприятных условий для домашних животных и повышение знаний о поддержании стоматологического здоровья. Около 100 000 часов ежегодно посвящают наши сотрудники по всему миру волонтерской работе", – отметил Валерий Щапов.

В дополнение к волонтерской программе Mars представит на площадках форума продукцию, произведенную на российских фабриках компании. За здоровые и уверенные улыбки на Форуме будет отвечать бренд Orbit, который совместно с трехкратным призером Олимпийских игр Юлией Ефимовой проведет конкурс на самую красивую и уверенную улыбку форума по окончании мероприятия.

"На протяжении многих лет мы плодотворно реализуем инвестиционные соглашения, в том числе подписанные в рамках ПМЭФ. Это одна из ключевых площадок для раскрытия инвестиционного потенциала нашей страны. Поэтому в этом году мы приняли решение о новом и более плотном формате взаимодействия с организаторами форума", - прокомментировал Валерий Щапов решение о партнерстве с фондом "Росконгресс".

Справка о компаниях

Фонд "Росконгресс" – крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

О компании Mars, Incorporated

Mars, Incorporated – это частная, семейная компания с более чем вековой историей и такими всемирно известными брендами, как M&M’S®, PEDIGREE®, WHISKAS®, ORBIT®, SKITTLES® и UNCLE BEN’S®.

Штаб-квартира расположена в городе Маклин, штат Вирджиния, США. У компании шесть бизнес-сегментов: Petcare, Chocolate, Wrigley, Food, Drinks и научное подразделение Symbioscience, объем продаж которых превышает $35 млрд.

Более 80 000 сотрудников компании в 78 странах мира каждый день воплощают в жизнь пять принципов Mars: качество, эффективность, ответственность, взаимовыгодность и свобода для создания роста бизнеса, которым можно гордиться.

В России и странах СНГ Mars является одним из крупнейших производителей в сфере продуктов питания и кормов для домашних животных. С 1991 года компания инвестировала в российскую экономику свыше $2 млрд. В частности, были построены и модернизированы девять фабрик по производству кормов для домашних животных, шоколада, жевательной резинки и кондитерских изделий; открытие 10-й фабрики в Ростове-на-Дону запланировано на 2017 год. В компании в России и СНГ работают более 7 тысяч человек.

Бренды Mars в России: Petcare – WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT®, CHAPPI®, KITEKAT®, CATSAN®, DREAMIES®, EUKANUBA®; Chocolate – SNICKERS®, M&M’S®, DOVE®, MARS®, MILKY WAY®, MALTESERS®, BOUNTY®, TWIX®, A.KORKUNOV®; Wrigley – ORBIT®, ECLIPSE®, 5®, DOUBLEMINT®, WRIGLEY’S SPEARMINT®, RONDO®, SKITTLES®, JUICY FRUIT®; Food – UNCLE BEN’S®, DOLMIO®; Royal Canin.

Более подробную информацию можно найти на нашем официальном сайте www.mars.com.

Дополнительная информация для представителей СМИ:

Пресс-служба Фонда "Росконгресс"

Тел. +7 (812) 406 7709

Email: media@roscongress.org