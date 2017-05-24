Профессор из Австралии курирует уникальную научную лабораторию нейрогепатологии на Урале

Лаборатория нейрогепатологии создана в Южно-Уральском государственном университете в рамках Проекта 5-100 по развитию такого прорывного направления как изучение молекулярных механизмов хронического стресса. Ее открытию предшествовали долгие годы работы южноуральских ученых над изучением молекулярных механизмов стресса.

В ЮУрГУ давно изучают биохимические процессы, которые происходят в печени человека в условиях стресса. Начало было положено изучением механизмов неспецифического реактивного гепатита, которые легли в основу докторской диссертации руководителя НОЦ "Биомедицинские технологии" Ольги Цейликман. Тогда эти исследования выполнялись в содружестве с коллективом кафедры биохимии Южно-Уральского государственного медицинского университета и возглавляемой профессором С. В. Сибиряком лабораторией Института иммунологии и физиологии УрО РАН. Впоследствии расширялась география сотрудничества. В настоящее время ученые ЮУрГУ плодотворно сотрудничают с учеными из ведущих академических центров нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург), а также с учеными ближнего (Республика Беларусь) и дальнего зарубежья (США, Австралия, Словакия). В ходе сложившегося сотрудничества получены новые результаты, часть из которых уже опубликована в высокорейтинговых научных журналах, а другая - в процессе осмысления и анализа еще готовится быть представленной научной общественности

"Наши изыскания и выводы, которые мы сделали в ходе многолетних исследований, позволили рассмотреть имеющиеся уже в науке данные в свете новой проекции", – сказал заместитель директора Высшей медико-биологической школы ЮУрГ Вадим Цейликман.

Новая лаборатория функционирует с ноября 2016 года и имеет своего зарубежного куратора – профессора Джулио Лицинио (Австралия), который является одним из ведущих в мире специалистов, изучающих механизмы стресса. Исследования австралийского ученого по психическим заболеваниям, ассоциированным с хроническим стрессом, начались еще в 90-х годах прошлого века и уже признаны классическими. Его индекс Хирша в версии Web Of Science равен 55, а в версии Scopus — 66. Профессор Джулио Лицинио является основателем и главным редактором наиболее авторитетного в международном сообществе научного журнала "Молекулярная психиатрия" с импакт-фактором приближающимся к 15. Опыт профессора Джулио Лицинио активно изучается и широко используется учеными ЮУрГУ.

"На данный момент в лаборатории работают кандидаты биологических наук, которые готовят докторские диссертации именно в области стресса. Очень радует, что студенты активно участвуют в исследовательском процессе лаборатории", – отметил Вадим Эдуардович.

Само название лаборатории непривычно даже для специалистов. Его придумал наш научный партнер из Словакии доктор Элиягу Дременков, и оно наиболее удачно отражает зарождение нового направления в изучении стресса. О сути этого направления можно популярно сказать следующее: головной мозг во время стресса получает определенные сигналы от разных органов, в том числе и от печени. Печень является не только подчиненным головному мозгу органом, но и сама создает необходимые предпосылки для эффективного функционирования мозга Причем в условиях стресса зависимость мозга от печени усиливается тем, что именно в печени теряют свою функциональную активность основные гормоны стресса - глюкортикоиды. Это обстоятельство придает значимость печени не только в регуляции физиологических функций, но и поведенческой активности. Стресс провоцирует развитие депрессий, тревожных расстройств и другие нарушения психического здоровья, включая синдром посттравматических стрессорных расстройств или ПТСР. Вызванные стрессом нарушения функциональной активности печени снижают эффективность лекарственной терапии при этих заболеваниях. В данный момент времени работа лаборатории полностью сосредоточена на изучении молекулярных механизмов повреждения печени при экспериментальном ПТСР.

"Наши исследования связаны с возникновением заболеваний при хроническом стрессе, в том числе при синдроме посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Мы пытаемся узнать первопричину неэффективности лекарственных средств и разработать новые подходы в лечении этого синдрома", – сказал Вадим Цейликман.

Первым серьезным успехом лаборатории является получение гранта Российского научного фонда, который является одним из наиболее престижных отечественных фондов.