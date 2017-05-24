Архитекторы разработают концепцию развития главной достопримечательности Нижнего Новгорода

Архитекторы разработают концепцию развития территории Стрелки – места слияния крупнейших российских рек Волги и Оки - с прилегающими участками "Стадиона Нижний Новгород". Конкурс стартует в июне текущего года, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области по итогам заседания Градостроительного совета.

"Конкурс международный, мы понимаем, что будут привлечены самые мощные творческие силы, но, несмотря на это, мы должны сформировать основной посыл. Будут участвовать в том числе специалисты, которые могут не знать ни истории, ни традиций, ни судьбы этого места. Они могут "нарисовать" что угодно, если не будет определенного направления, подготовленного нижегородскими профессионалами с учетом мнения общественности. Проект реконструкции Стрелки значимый, поэтому каждый шаг мы должны обсуждать сообща", - приводятся в материале слова губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

По словам главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова, прием работ стартует в июне. Оценивать проекты будет авторитетное международное жюри.

Конкурс проводится при поддержке Союза архитекторов России в рамках фестиваля "Эко-Берег", который пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре 2017 года.