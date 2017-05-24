Конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" пройдет 29-30 мая

МОСКВА, 24 мая 2017 г. /Российский совет по международным делам/. Российский совет по международным делам (РСМД) и Общество российско-китайской дружбы (ОРКД) в сотрудничестве с CREON Energy проводит 29-30 мая 2017 г. в Москве Третью международную конференцию "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений". Традиция ежегодного проведения конференции стала неотъемлемой частью российско-китайского диалога.

В 2017 г. мероприятие приурочено к 60-летию ОРКД, которое за годы работы внесло существенный вклад в установление тесных контактов между двумя странами. Цель конференции – выработать практические рекомендации по совершенствованию механизмов двустороннего сотрудничества и укреплению координации усилий России и Китая на международной арене.

Конференция состоится после успешно проведенного саммита Шёлкового пути и визита президента РФ В.В. Путина в КНР, что позволит предметно обсудить результаты этого визита и наметить пути их практической реализации. Участники выдвинут свои предложения лидерам России и Китая по развитию сотрудничества в гуманитарной, экономической и политической сферах, а также в вопросах безопасности.

Среди заявленных участников конференции: председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, экс-министр иностранных дел РФ (1998–2004 гг.), президент РСМД Игорь Иванов, руководство обществ дружбы России и КНР в лице Дмитрия Мезенцева (ОРКД) и Сун Цзинъу (ОКРД), генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин, представители руководства федеральных министерств Игорь Моргулов, Алексей Груздев, Александр Крутиков, Станислав Воскресенский, Николай Асаул, президент ШАОН, депутат ВСНП Ван Чжань.

Генеральные партнеры конференции – ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Информационные партнеры конференции – РИА "Новости", ИА "Интерфакс", ИА ТАСС, ИА "Синьхуа", ИА Sputnik, "Российская газета", "Газета. ru", "Lenta.ru", журнал "Россия в глобальной политике", журнал "Москва-Пекин", интернет-портал "ЭКД!", Национальный комитет по исследованию БРИКС.