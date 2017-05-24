Сессия ПМЭФ в Перми завершила цикл региональных выездных мероприятий

МОСКВА, 24 мая /Росконгресс/. 24 мая 2017 года в Перми фондом "Росконгресс" совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив организована выездная сессия Петербургского международного экономического форума на тему "Регионы России: новые точки роста".

В работе выездной сессии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, руководитель дирекции развития проектной деятельности фонда "Росконгресс" Слава Ходько, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, управляющий директор по приоритетному проекту Российского экспортного центра Игорь Шлёнский, заместитель директора Фонда развития промышленности Михаил Макаров, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области инвестиций, также представители общественности и СМИ.

"Это почетно для Пермского края – принимать выездную сессию Петербургского международного экономического форума. И неудивительно, что в качестве площадки был выбран именно наш регион. Прикамье является одним из центров развития новой экономики – экономики реального сектора, с экспортно ориентированными производствами. Первые инвестконтракты в России появились в Пермском, мы активно используем кластерный подход в развитии промышленности. Первый моногород в Прикамье, получивший статус территории опережающего социально-экономического развития, – Чусовой, таких по стране всего два десятка. Я уверен, что это новый импульс для развития города, значительные инвестиции, новые рабочие места для чусовлян и, в конечном итоге, повышение качества жизни жителей края", – заявил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

В рамках пленарного заседания ключевое внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций и результативного использования инструментов, предоставляемых государством и институтами развития.

Эксперты Российского экспортного центра провели брифинг-сессию по проблематике продвижения российской продукции на внешних рынках и реализации комплексного подхода к оказанию услуг экспортерам. Также состоялась брифинг-сессия "Маркетинг территорий".

"Мероприятия подобного формата очень актуальны и важны для регионов. Анализ инвестиционного климата на территории России показал необходимость применения новых подходов к созданию условий для привлечения инвестиций, в первую очередь, в реальный сектор экономики. Агентство стратегических инициатив в настоящее время реализует новый проект, направленный на обеспечение благоприятного инвестиционного климата во всех субъектах РФ, – внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Экспертная проверка показала, что в Пермском крае достаточно высокий уровень работы региональных органов исполнительной власти в данном направлении", – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Комментируя итоги мероприятия советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков в свою очередь отметил, что сессия ПМЭФ в Перми завершает цикл выездных презентаций Петербургского международного экономического форума 2017 года в российских регионах. Проект стартовал в 2015 году и уже получил широкое признание в деловых и экспертных кругах, зарекомендовав себя, прежде всего, как эффективный и полезный формат для совместного поиска, развития и продвижения инвестиционно привлекательных и экспортно ориентированных региональных проектов.

"Выездные сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста" стали очень популярными в субъектах Российской Федерации и успешно состоялись в таких городах России, как Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Туле, Ярославле, Уфе, Великом Новгороде и сегодня в Перми. В каждом мероприятии принимают участие в среднем от 300 до 500 человек. Участники региональных сессий заявляют, что именно на таких мероприятиях зарождаются перспективные проекты. А представители органов власти в свою очередь отмечают практическую значимость подобных мероприятиях, в том числе в вопросах обсуждения эффективности применения существующих мер господдержки развития предпринимательства, возможности их доработки, а также продвижения внутри страны. Фонд "Росконгресс" создает важнейшие коммуникационные площадки страны и цикл данных мероприятий будет продолжен с сентября 2017 года", – подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года под девизом: "В поисках нового баланса в глобальной экономике".

Дополнительная информация на сайте о мероприятиях www.forumspb.com.