Руководство Фонда ЖКХ проинспектировало готовность нового жилья в Туле

Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ проинспектировало готовность новых домов в Туле в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

"Тульскую область с рабочим визитом посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда Константин Цицин. Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым они проинспектировали готовность домов микрорайона "Новая Тула", - говорится в сообщении.

Делегация осмотрела, в частности, 19-этажный дом, предназначенный для переселения 252 семей. На объекте полностью закончены все работы, подведены все коммуникации, в полном объеме выполнено благоустройство прилегающей территории, отмечается в материале.

Руководители Фонда ЖКХ также провели совещание в областном правительстве, на котором обсуждалась реализация программы переселения жителей Тульской области из аварийного жилья.

"Благодаря финансовой поддержке фонда мы расселим более 320 тыс. кв. м аварийного жилья", - подчеркнул губернатор, добавив, что для региона это "очень серьезный вопрос".

Сергей Степашин заявил, что области необходимо переселить еще порядка 8 тыс. человек, при этом предоставляемое жилье должно быть качественным. "Я убежден, что Тульская область выполнит поручение президента РФ", - сказал председатель наблюдательного совета государственной корпорации.

Сергей Степашин также отметил положительный опыт Тульской области по созданию общественного контроля, привлечению жителей к приемке домов.