Более 50 сделок заключили основатели стартапов GenerationS-2016

МОСКВА, 25 мая 2017 г. /РВК/. По итогам акселератора GenerationS-2016 от РВК заключено более 50 сделок между технологическими предпринимателями, корпорациями и инвесторами. Выпускники GenerationS проведут более 30 пилотных проектов с партнерами акселератора для тестирования бизнес-гипотез и производственных процессов.

Сотрудничество с корпорациями

Корпорации-партнеры GenerationS выбрали акселератор как платформу для реализации собственных инновационных программ и развития инструментов "открытых инноваций". Эксперты компаний участвовали в отборе и акселерации проектов. QIWI, Московская биржа, Райффайзенбанк, ВТБ24, БФК "Северный", Красцветмет, АК "Алроса", ГК "ЭФКО", НПО "Сатурн", Русское техническое общество, Publicis Communications Russia, продюсерский центр Шер Остон планируют использовать технологии и разработки участников акселератора в своих производственных и бизнес-процессах. Многие технологические предприниматели заключили соглашения о сотрудничестве, запустили пилотные проекты с корпорациями и смогли привлечь инвестиции уже в ходе акселерационной программы. Из 120 команд стартапов, которые прошли в корпоративные акселераторы, более 70 уже заключили соглашения или ведут переговоры с корпорациями о сотрудничестве.

Больше всего сделок и пилотных проектов состоялось в финтех-направлении GenerationS: команды стартапов заключили 35 соглашений с корпорациями и планируют проведение 19 пилотных проектов.

Компания QIWI, индустриальный партнер финтех-направления акселератора, развивает модель "открытых инноваций" уже в течение нескольких лет. В партнерстве с GenerationS корпоративный венчурный фонд QIWI Venture участвует в разработке новых финтех-продуктов вместе с технологическими предпринимателями и ведет поиск новых портфельных компаний среди участников акселератора. По итогам акселерационной программы корпорация планирует сотрудничать с 4 выпускниками GenerationS-2016: Simple Invest, Oz Photo Expert, Panda Money и "Финхаб".

С командой проекта Simple Invest, разработчиками мобильного приложения Russian Robinhood, QIWI провела пилотный проект, который позволил протестировать ключевые каналы коммуникации с пользователями и проверить различные решения. По его итогам команда стартапа получила от QIWI второй транш финансирования на дальнейшее развитие и масштабирование продукта.

QIWI Venture и разработчики проекта Oz Photo Expert запустили совместный пилотный проект по тестированию биометрической идентификации для защиты от мошенничества. В планах корпорации - применение экспертизы Oz Photo Expert в своих продуктах.

С помощью команды "Финхаб" QIWI планирует разработать удобный инструмент кредитования для определенной категории партнеров. В свою очередь с командой Panda Money компания-партнер GenerationS сотрудничает в сфере повышения финансовой грамотности детей и их родителей. Кроме того, компания QIWI активно взаимодействует с другими участниками финтех-направления GenerationS, которые в будущем могут стать партнерами корпорации.

"Участие в акселераторе GenerationS в качестве индустриального партнера дало нам возможность охватить большую часть российского финтех-рынка и в течение нескольких месяцев плотно поработать с лучшими проектами. За время GenerationS мы смогли запустить пилоты, протестировать ключевые бизнес-гипотезы по проектам и понять, насколько те или иные совместные продукты могут быть востребованы либо иметь ценность для нашей аудитории клиентов и партнеров, а также насколько они встраиваются в продуктовую инфраструктуру QIWI. В дальнейшем мы планируем поработать с проектами над созданием полноценных совместных продуктов", - сказала Ольга Туржанская, директор венчурного направления Группы QIWI.

Индустриальный партнер GenerationS Московская биржа в ходе акселератора осуществляла отбор перспективных финтех-проектов в области big data, искусственного интеллекта, инвестиционных инструментов на основе биржевых продуктов, технологии блокчейн и краудфандинга. Всего было отобрано 13 проектов, до финала дошло 9. В течение всей акселерационной программы команды проектов активно взаимодействовали с экспертами и менторами со стороны индустриального партнера. В частности, с командой проекта Cindicator Московская биржа провела совместный пилотный проект: в течение трех недель торговый робот от Cindicator совершал сделки на основе коллективного мнения непрофессиональных трейдеров. Всего в ходе конкурса на основе прогнозов участников робот смоделировал 27 сделок, 17 из которых были прибыльными. В результате за время конкурса модельный портфель вырос на 2,8% в валюте, что составило 47% годовых.

Партнер финтех-направления GenerationS ВТБ24 готовит совместный пилотный проект с командой "Финхаб", победившей в номинации "Лучший FinTech-стартап для B2B". Райффайзенбанк по итогам специальной номинации Raiffeisen Award планирует запустить пилотные проекты с командами проектов Oz Photo Expert, Eco Banking System и Thewaay.

В других направлениях акселератора корпорации-партнеры и технологические предприниматели также запускают пилотные проекты и планируют дальнейшую совместную работу. Так, группа компаний "ЭФКО" выступает индустриальным партнером трека AgroBioTech&Food GenerationS уже второй год подряд. Компания осуществляет поиск новых идей и перспективных команд с помощью акселератора, чтобы охватить все возможные точки роста, не ограничиваясь ресурсами собственных R&D-подразделений. ГК "ЭФКО" продолжит работу с пятью стартапами: "Мануфактура зеленых технологий", "ДНК-тест-системы для пищевой промышленности", "Гибридные технологии смешивания и предпосевной обработки семян EcoMix", "Новая технология переработки отходов очистки масличных семян", "Технология получения ферментов для моющих средств". В рамках сотрудничества компания планирует протестировать прикладные разработки команд проектов, создать пилотные установки и на них доработать технологии стартапов, и, в случае успеха, - оценить потенциал внедрения в свое производство. Кроме того, "ЭФКО" планирует стать якорным клиентом для одного из стартапов.

"Учитывая сложность трека, мы довольны результатом сотрудничества с GenerationS. Агропромышленному комплексу, особенно сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности нашей страны, необходимо резкое повышение эффективности, и слепое копирование импортных технологий, без учета специфики работы реального производства и местных условий, не даст результат, - подводит итоги директор центра "Бирюч-НТ", R&D центра ГК "ЭФКО", Татьяна Санина. - Необходима самостоятельная, прицельная и вдумчивая работа по взращиванию отечественных технологий и эффективных российских исследователей в области агробиотеха. Это долгий путь, но именно он позволит России создать реальные прорывные продукты и технологии мирового уровня в этом направлении".

Партнер GenerationS в сфере рекламы и дизайна Publicis Communications Russia выбрал четыре команды стартапов-участников, которые стали резидентами коммуникационной группы. Совместно с победителями GenerationS-2016 - командой проекта "БОФТ" - Publicis Communications Russia разрабатывают новые продуктовые предложения в рамках существующей системы вендинг сервиса и мобильного приложения под запросы крупных рекламодателей. C разработчиками облачного приложения VidiGuide партнер GenerationS прорабатывает пилотное внедрение и полноценный запуск приложения в партнёрстве с известными культурными площадками и крупными рекламодателями. Вместе с командой Local Guide, которая создала платформу для заказа услуг гидов и сервисов для туристов, коммуникационная группа рассматривает партнёрский запуск с рекламодателем в рамках спонсорства чемпионата по футболу в следующем году. Кроме того, Publicis Communications Russia разрабатывает предложение по запуску сервиса с разработчиками приложения для поиска кафе, баров и ресторанов на основании аналитики из социальных сетей Tagvisor.

Привлечение инвестиций

В ходе акселерационной программы участники GenerationS-2016 попали в поле внимания инвесторов и смогли привлечь частный капитал, который поможет им в дальнейшем развитии проектов.

Бизнес-ангел Александр Румянцев в рамках собственной номинации проинвестировал девять проектов GenerationS: сервис проката автомобилей darenta.ru, маркетплейс персональных тренировок trainhub.net, аукционную платформу watermelon.su, музыкальную социальную сеть grammygo.com, сервис патентное-сообщество.рф, сервис услуг для геймеров landroshop.com, маркетплейс авторского белья trusbox.ru, сервис подбора персонала в социальных сетях 2work.co и сервис для совместной аренды офисов officesharing.ru. В каждой из сделок инвестор получил 10% от стартапа.

"GenerationS предоставил отличную возможность найти новые проекты для вложений. Изначально у меня был план проинвестировать пять проектов, но в итоге я выбрал девять технологичных ИТ-стартапов самых разных направлений. Я планирую продолжить сотрудничество с GenerationS", - отметил Александр Румянцев.

Еще два проекта GenerationS получили инвестиционные предложения от клуба инвесторов VentureClub. Участники клуба готовы вложить 100 тыс. долларов в команду московского стартапа Cindicator, которая занимается предиктивной рыночной аналитикой для хедж-фондов и индивидуальных инвесторов, и 50 тыс. долларов в проект "Арена Лидер" - платформу по интеграции инженерных систем для обеспечения безопасности общественных пространств.

"GenerationS даёт возможность корпорациям и инвесторам познакомиться с проектами в формате акселерационной программы и принять решение о сотрудничестве. Мы рады, что для более половины участников GenerationS каждый год акселератор заканчивается совместными проектами с корпорациями и инвестиционными сделками", - прокомментировала Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора РВК и идеолог GenerationS.

По данным проведенного ранее мониторинга выпускников GenerationS, инвестиции привлекли 27% компаний из числа опрошенных, размер инвестиций составил 1,13 млрд руб., суммарная оценка бизнеса - 2,2 млрд руб. Общая выручка в 2015 году достигла 1,2 млрд руб. В мониторинге приняли участие 270 участников акселератора.

O GenerationS

GenerationS - крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2016 году на участие в GenerationS подано 4237 заявок из 30 стран мира. Призовой фонд GenerationS-2016 составил 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров превысила 100 млн руб.

www.generation-startup.ru

О РВК

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 22, их суммарный размер - 33 млрд руб. Доля АО "РВК" – 20,4 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 212. Совокупный объем проинвестированных средств – 17,6 млрд руб.

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