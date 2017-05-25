Почетное консульство Мальты открылось в Нижнем Новгороде

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Открытие почетного консульства Мальты в Нижнем Новгороде 24 мая поможет республике и российскому региону выйти на новый уровень сотрудничества. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
"Мы придаем большое значение развитию института международных связей. Однако масштабы наших нынешних отношений с Мальтой невелики, поэтому надеюсь, что появление почетного консульства поспособствует тому, чтобы наше сотрудничество вышло на другой уровень", - заявил глава региона на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Мальта в России Кармелом Бринкатом.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в науке, торговле, культуре, туризме, сельском хозяйстве, кораблестроении.
"Многие россияне хотели бы побывать на Мальте. Но важно, чтобы и граждане Мальты тоже ездили к вам: им нужно дать понять, что Россия - это не только Москва и Санкт-Петербург", - отметил Кармел Бринкат.
По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, уже подписано соглашение между НГЛУ имени Добролюбова и мальтийским университетом о студенческом обмене, также запланирована встреча мальтийской делегации с нижегородскими турагентствами, на которой пройдет презентация туров и поднимется вопрос открытия прямого авиарейса между Нижним Новгородом и Мальтой.
По данным Приволжского таможенного управления, оборот внешней торговли Нижегородской области с Мальтой по итогам 2016 года составил $2,03 млн. Экспорт составил $914,3 тыс., импорт – $1,11 млн. Республика заняла 74 место из 143 стран – зарубежных партнеров региона.
В Нижнем Новгороде также работают почетные консульства Франции, Словении, Португалии, Абхазии, Австрии и Венгрии.