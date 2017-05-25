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Всероссийский фестиваль-конкурс "Алмазные грани" собрал почти 4 тыс. юных дарований

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25 мая, 12:57 UTC+3

Лауреатами творческого форума под эгидой УГМК стали 80 коллективов и отдельных участников из России, Белоруссии, Китая и Казахстана

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© УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. (ТАСС). Талантливых детей вновь собирает Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований "Алмазные грани" в Екатеринбурге, сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Благотворительный фонд "Дети России" (президент фонда – гендиректор УГМК Андрей Козицын) проводит фестиваль уже в восемнадцатый раз. В этом году работы на конкурс прислали порядка 3,5 тыс. детей из всех регионов нашей страны, а также из Белоруссии, Китая и Казахстана", - сказано в сообщении.

Гала-концерт победителей конкурса традиционно состоится на сцене Театра Юного зрителя. Организаторы планируют провести праздник в формате необычной игры - игры по творческим правилам. Их юные участники придумали сами и отразили в присланных на фестиваль работах. В этом году детям предложили пофантазировать на две темы "Страна Вообразилия" и "Землю обмотали тоненькие нити". Победителей выбирали по трем номинациям: вокальная, литературная и изобразительное искусство. В число лауреатов вошли 80 коллективов и отдельных участников.

Справка

В XVIII Всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований "Алмазные грани" приняло участие 3382 ребенка, из них 579 – вокалистов, 276 литераторов и 2527 художника. На церемонию награждения приедут конкурсанты из Воронежской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областей, республик Крым и Удмуртия, Пермского края. Все они получат призы, а каждому конкурсанту, который направит заявку, будет направлен диплом участника.

Благотворительный фонд "Дети России" был создан в 1999 году по инициативе Андрея Козицына. Осуществляет деятельность в рамках как одноименной президентской программы, так и собственных благотворительных программ по нескольким направлениям одновременно. Поддерживает детские учреждения, помогает творческим коллективам, детям-инвалидам и сиротам, налаживает контакты с администрациями городов и с теми, в чьих силах помочь детям — руководителями предприятий, бизнесменами и другими заинтересованными людьми. В 2011 году стал первой в мире благотворительной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциаций, центров и клубов и ЮНЕСКО.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

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