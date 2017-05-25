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ДОНСТРОЙ назвал ТОП-3 жилых комплексов, где покупают квартиры "на вырост"

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25 мая, 14:24 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© Пресс-службой компании "Донстрой"

Москва, Россия. 25 мая 2017 года. В преддверии Дня защиты детей эксперты компании "ДОНСТРОЙ" подсчитали, в каких жилых комплексах максимальное количество квартир приобретается для детей.

Как показал анализ портрета покупателя, лидером по этому показателю стал премиальный жилой комплекс "Суббота", где доля покупок "для детей" достигла беспрецедентных 32%. Второе место занял квартал "Сердце Столицы", в котором количество инвестиционных сделок "с прицелом на будущее" составляет 28%. Третье место досталось проекту "Символ" с показателем 20%.

Высокий показатель "Субботы" эксперты связывают, в первую очередь, с верной ценовой политикой: покупка недвижимости для детей должна иметь ощутимый инвестиционный потенциал, мотивирующий родителей приобретать жилье "на вырост". Сегодня цены на квартиры в "Субботе" стартуют с 17,4 млн рублей – это крайне выгодный "порог входа" в проект высокого премиального класса. Еще один важный момент – удачные планировочные решения с нарезкой площадей от 40 кв. м. Оптимально подходящие для первого жилья небольшие квартиры – большая редкость для нового дома в историческом центре города. Как результат, на лоты площадью до 60 кв. м, пришлось почти 40% всего покупательского спроса на объекте. Эти факторы удачно дополняют базовые преимущества "Субботы": расположение в респектабельном квартале на Белорусской, рядом с 1-й Тверской-Ямской улицей и деловым кварталом "Белая площадь", а также архитектурную концепцию в любимой москвичами стилистике "сталинских высоток".

Симпатии родителей к "Сердцу Столицы" в первую очередь, продиктованы удачной локацией: квартал расположен рядом с ММДЦ "Москва-Сити", где сконцентрированы офисы крупнейших российских и международных компаний. По данным аналитиков рынка, после ввода в эксплуатацию всех небоскребов Сити, в деловом центре будет сосредоточено не менее 150 тыс. рабочих мест. Так что молодому специалисту, проживающему в "Сердце Столицы", будет легко найти работу рядом с домом. После открытия станции метро "Шелепиха", дорога до делового центра займет всего 10-15 минут. А любители ходить пешком или ездить на велосипеде смогут комфортно добираться на работу по благоустроенной набережной. Кроме выигрышного расположения, внимание покупателей привлекает сама идеология "Сердца Столицы" ("Все грани жизни"), выраженная в уникальной концепции инфраструктуры и общественных пространств от известного бюро Wowhaus. Здесь предусмотрены фитнес-центр с бассейном, торговый центр, кафе и рестораны, школа и детский сад, а также такие популярные места активностей как беговые и велосипедные дорожки, стадион, площадки для спортивных игр, занятий йогой и пикников, скейтпарк, летний театр, водоем и прогулочная зона на набережной.

Замыкающий тройку лидеров проект "Символ" привлекает родительское внимание близостью к центру столицы со всей его культурно-досуговой инфраструктурой, а также к образовательным учреждениям, в первую очередь – к МГТУ им. Баумана. Последний факт стал основой для одного из конкурентных преимуществ проекта: в рамках главного образовательного кластера "Символа" будет создан физико-математический лицей с углубленным изучением математики, физики и информатики, в том числе с целью подготовки учеников для поступления в знаменитый Университет. Курировать лицей будут непосредственно преподаватели МГТУ.

Помимо образовательного потенциала, "Символ" обладает всеми условиями для активного отдыха рядом с домом. Масштабное озеленение займет около 40% территории проекта, а его ключевым элементом станет центральный публичный парк "Зеленая река", в котором разместятся десятки объектов для спорта, досуга и развлечений. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды: жилые кварталы будут дополнены общественно-деловыми центрами и огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры.

АО "Дон-Строй Инвест" – ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв.м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: 5 домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), 3 жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и 4 проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера – Банка ВТБ (ПАО).

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