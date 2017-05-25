Делегация Генконсульства КНР находится с рабочим визитом в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Делегация Генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге во главе с генконсулом госпожой Гэн Липин находятся с визитом в Тюменскую область, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Генконсульство КНР готово сделать все для нашего активного сотрудничества не только в экономике и бизнесе, но в культуре и образовании. Мы будем старательно работать и обмениваться мнениями с нашими коллегами в Тюменской области, с предпринимателями. Мы будем рекомендовать нашим китайским предпринимателями, чтобы они обратили внимание на Тюменскую область. Я надеюсь, что перед нами прекрасные перспективы", - сказала она на встрече с губернатором Владимиром Якушевым.

"Убежден, что реализация совместных проектов откроет перед нами новые возможности взаимовыгодного сотрудничества, будет способствовать развитию и углублению партнерских отношений между нашими странами", - считает Владимир Якушев.

Делегация, в состав которой вошли советник по торгово-экономическим вопросам генконсульства КНР госпожа Сюй Вэйпин и консул по образованию госпожа Чжао Янь, также принимают участие в Дне экспортера в Тюменском технопарке. О возможных направлениях взаимодействия представителей тюменского бизнес-сообщества с Китаем госпожа Гэн рассказала в ходе круглого стола "Бизнес в современных условиях".

С 6 по12 мая в Китае успешно прошла бизнес-миссия малых и средних промышленных предприятий региона, где бизнесмены обменялись контактами и встретились с представителями площадок электронной коммерции и инфраструктуры зон свободной торговли.

Всего в 2016 году состоялось 10 совместных международных мероприятий. Среди них - III Тюменский инвестиционный Форум "Технологии. Территории. Кадры", рабочий визит Первого представителя Комитета по содействию развития международной торговли провинции Хэйлунцзян, бизнес-миссия в Пекин тюменских деревообрабатывающих предприятий, участие делегации Тюменской области в XIII Международной ярмарке малых и средних предприятий "CISMEF 2016" в Гуанчжоу и международной туристской выставке "BITE-2016" в Пекине, а также Российско-Китайский ЭКСПО в Екатеринбурге.

Справка

В юрисдикцию Генерального консульства КНР в Екатеринбурге входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Гэн Липин была назначена генконсулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге в августе 2016 года. Ранее она работала на дипломатической службе в Москве и Макао.