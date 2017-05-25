Презентация личного фонда и выставка документов академика Л.И. Абалкина пройдет 30 мая

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Москва, 25 мая 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 30 мая 2017 года в 12:00 часов Вольное экономическое общество России проводит в конференц-зале Российского государственного архива экономики презентацию личного фонда и выставку подлинных документов академика Леонида Ивановича Абалкина.
Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российский государственный архив экономики, Институт экономики РАН.
Место проведения: г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.17
Справки и аккредитация: +7 (495) 609-07-60, info@veorus.ru
Регистрация на мероприятие: www.veorus.ru