Презентация личного фонда и выставка документов академика Л.И. Абалкина пройдет 30 мая

Москва, 25 мая 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 30 мая 2017 года в 12:00 часов Вольное экономическое общество России проводит в конференц-зале Российского государственного архива экономики презентацию личного фонда и выставку подлинных документов академика Леонида Ивановича Абалкина.

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российский государственный архив экономики, Институт экономики РАН.

Место проведения: г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.17

Справки и аккредитация: +7 (495) 609-07-60, info@veorus.ru

Регистрация на мероприятие: www.veorus.ru