Ирина Толпина: Манеж должен отвечать на культурные запросы очень разных аудиторий

МОСКВА, 25 мая 2017 г. ТАСС встретился с директором МВО "Манеж" Ириной Толпиной перед открытием центральной выставки в рамках празднования 200-летия Манежа

- Спасибо, что нашли время ответить на вопросы. У вас очень плотный график?

- Довольно-таки плотный, как, я полагаю, у всех руководителей культурных институций. Но есть какие-то важные и неотложные дела, например, пресса – как канал общения с аудиторией.

- Какие мероприятия запланированы в рамках юбилейного года центрального выставочного зала "Манеж"? Каковы их цели и задачи.

- Основная функция современных культурных институций сегодня – это, так или иначе, дистрибуция информации. Мы, как одна из них, должны отвечать на культурные запросы очень разных аудиторий, а также сами формировать культурную повестку. Поэтому в рамках юбилейного года мы впервые создадим полноценный масштабный архив, связанный с нашим "юбиляром". Помимо гала-выставки, мы представим книгу о Манеже, в которой будет собран корпус исторических фактов, а также аналитические тексты по истории, градостроительству, искусствознанию и архитектуре, связанные с Центральным выставочным залом. Помимо этого, мы запустили несколько лекционных программ, которые помогут заинтересованным слушателям создать полноценную объемную картину о том, как строился, развивался Манеж, какие события с ним связаны, какую роль он сыграл в культуре и истории Москвы. Современная культура тоже не останется в стороне от празднования, например, в Манеже покажут танцевальный спектакль, не так давно прошедший в Нью-Йоркском музее современного искусства и в лондонской галерее Tate Modern.

- Какая аудитория посещает выставки в Манеже? Изменилась ли она за последние годы?

- Давайте не забывать, что мы говорим о Центральном выставочном зале Москвы. Соответственно, точного портрета аудитории здесь нет и быть не может. Все зависит от того, какой выставочный проект проходит в Манеже. Одна аудитория посещает проект "Золотой век русского авангарда", другая – выставку "Грековцы". Здесь каждый что-то находит для себя, и в этом и есть одна из основных наших задач, как уже было сказано выше. Поэтому сложно сказать, изменилась ли аудитория за последние годы. Да, разумеется, к нам ходит теперь больше людей от 20 до 30, чем раньше, но так везде, просто потому что подросло новое поколение, и оно заинтересовано в культурном продукте.

- Какие на сегодняшний день существуют особенности в работе ЦВЗ "Манеж"? Сколько выставок проходит в нем ежегодно? Какие из них стоит отдельно отметить?

- Сейчас помимо выставок проходит много специальных проектов, прежде всего, профессиональных форумов, таких как "Интермузей", Урбанфорум, Культурный форум. Также стало больше однодневных спектаклей, перформансов, музыкальных событий. Мне сложно выделить что-то из этого, на мой взгляд, они все достойны внимания, опять же, зависит от конкретного культурного запроса.

- 26 мая откроется выставочный проект "Гений места: от экзерциргауза к выставочному залу. 200 лет в истории". Как готовилась эта выставка? На что стоит обратить особое внимание?

- Дело в том, что, несмотря на то, что Центральному выставочному залу "Манеж" в 2017 году исполняется двести лет, до сих пор не существовало единого архива, связанного с этой институцией, не была написана его история. Здесь мы попытались не просто положить такому архиву начало, а полностью его собрать и предъявить в наиболее удобном для зрителя формате. На этой выставке мы достаточно подробно покажем все этапы существования Манежа: от военного объекта для армейских учений до сегодняшнего дня, когда это здание стало одной из важнейших городских музейных институций. Для того чтобы собрать и показать этот проект, наша команда сотрудничала с огромным количеством дружественных музеев и архивов. А внимание обратить стоит, разумеется, на главный объект этой выставки, который находится снаружи, на тот самый шедевр Бове и Бетанкура, мимо которого, скорее всего, вы часто ходите, либо бываете внутри. Только теперь уже вы сможете посмотреть на него, держа в голове то необходимое количество информации, которое вы вынесете после посещения проекта "Гений места: от экзерциргауза к выставочному залу. 200 лет в истории".

- Планируются ли специальные мероприятия и образовательная программа в рамках выставки?

- Да, конечно, все наши выставочные проекты дополнены различными просветительскими программами, которые включают в себя специально разработанные экскурсии по выставке (в данном случае это также будет аудиогид) и другие доступные нам способы медиации, чтобы сделать пребывание на выставке комфортнее. Помимо этого, мы уже начали программы, которые будут связаны с выставкой, например, "200 лет архитектуры: от постройки Манежа до наших дней", затем мы запустим серию лекций, посвященную непосредственно Августину Бетанкуру, а ближе к концу выставки мы проведем большую конференцию, приуроченную к выходу нашей книги о Манеже.