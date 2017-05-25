Шведские авторы выступят на XII Санкт-Петербургском Международном книжном салоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 МАЯ 2017, /Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге/. Лена Шёберг известна российским читателям благодаря своим ярким и увлекательным детским энциклопедиям "Крутые факты о яйцах" и "Горячие факты про лёд". А совсем недавно в русском переводе вышёл ее третий сборник необыкновенных фактов - "Трогательные факты о сердце". В каждом из них можно найти массу любопытных и неожиданных рассказов о самых простых вещах, которые к тому же сопровождают забавные красочные картинки. Ее энциклопедии по праву считаются эталоном нескучной современной научно-популярной книги для дошкольников. Кроме того, Лена занимается карикатурой для газет и для собственных небольших рассказов, а для детей пишет также сказки и стихи, которые сама иллюстрирует.

Лотта Ульссон почти 30 лет пишет статьи для крупнейшей шведской газеты "Дагенс Нюхетер". Сегодня она является бессменным книжным обозревателем "ДН" и ведет свою еженедельную колонку, посвященную книжным новинкам. Основными областями ее профессионального интереса являются детективы и детская и подростковая литература, в том числе проблема популяризации чтения среди подрастающего поколения.

Лотта Ульссон является также автором-составителем выставки "Место происшествия Швеция", которая в данное время выставлена в библиотеке Охта-LAB.

Расписание встреч с писательницами на Книжном салоне:

26 мая

12:00-12:45 Беседа для родителей и педагогов о современной шведской литературе для детей с Леной Шёберг и Лоттой Ульссон. Модератор Мария Орлова, издательство "Самокат". Стенд № 340 и 450 – Буквоед-Эксмо-АСТ.

27 мая

12:00-12:50 Встреча с Лоттой Ульссон на стенде Информационного агентства России "ТАСС". Стенд № 107.

13:00-13:50 Встреча с Леной Шёберг на стенде Информационного агентства России "ТАСС". Стенд № 107.

14:00-14:50 Лена Шёберг на "Детской площадке" Книжного салона.

15:00-15:15 Автограф-сессия Лены Шёберг на стенде издательства "Самокат". Стенд № 420.

Место проведения: Михайловский манеж, Манежная пл., 2

Кроме того, 26 мая в рамках Месяца шведского детектива в библиотеке Охта-LAB Лотта Ульссон встретится с фанатами жанра и расскажет об истории шведского детектива и о том, что же делает его таким уникальным и привлекательным для читателей по всему миру. Начало лекции в 19:00.

Адрес библиотеки Охта Lab: Охта Молл, Якорная ул., 5а.

Более подробную информацию о "Днях Швеции в Санкт-Петербурге 2017" и программе можно найти на официальном блоге Генерального консула Швеции swedenconsul.ru

Контакты:

Наталия Братова, Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге,

тел.: 8 921 431 10 79

e-mail: natalia.bratova@gov.se