Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина собрал 289 спортсменов

Новости партнеров
25 мая, 16:34 UTC+3

Было разыграно 60 медалей в 15 весовых категориях

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба "Клуба дзю-до "Турбостроитель"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /Пресс-служба "Клуба Дзюдо Турбостроитель"/. V Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина завершился в Санкт-Петербурге. Он собрал 289 спортсменов от 12 до 15 лет из семи федеральных округов страны.

Петербургские клубы представляли 160 участников. Было разыграно 60 медалей в 15 весовых категориях.

"Турнир памяти Анатолия Рахлина стал четвертым завершающим и самым сложным этапом стартовавшей в сентябре 2016 года Санкт-Петербургской лиги дзюдо "Аврора", - прокомментировал итоги главный судья турнира, судья олимпийской категории Евгений Рахлин. - Соревнования проводятся в четырех возрастных категориях. В итоге четверо воспитанников петербургских клубов, побеждавшие на трех отборочных этапах, вновь подтвердили свое безусловное лидерство, выиграв по золотой медали на турнире памяти Анатолия Рахлина. Это Юнус Дадабаев, Герман Крылов, Юлия Лукина и Диана Филькина. Отрадно, что представители петербургской школы дзюдо, основоположником которой был мой отец Анатолий Рахлин, из года в год своими победами подтверждают ее статус альма-матер сильнейших спортивных кадров в этом виде спорта".

Лучшим тренером турнира по итогам соревнований стал наставник СДЮСШОР по дзюдо им. А. Рахлина Иван Шеремет. На счету его воспитанников 2 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых медали.

Турнир проводится в Петербурге с 2013 года при поддержке правительства города как особо значимое спортивное мероприятие. Дата его проведения – 23 мая - приурочена ко дню рождения легендарного тренера.

Организаторы – "Клуб Дзюдо Турбостроитель", Фонд поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при участии Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Контакты:

Юлия Калякина, пресс-секретарь "Клуба Дзюдо Турбостроитель", Фонда поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина

Тел.: +7 (812) 576-99-32

www.turbojudo.spb.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов
2
Сыры из молока французских коз на Урале получили имя
2
В турнире по дзюдо среди ветеранов и кадетов приняли участие более 150 спортсменов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала странным совет Керри студентам учить русский язык
2
Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы
3
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
4
Источник: комитет Госдумы поддержал кандидатуру Небензи на пост постпреда РФ при ООН
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Захарова: дискредитация посла РФ в США - сознательная политика телеканала CNN
7
Наггетсы с антибиотиками не попали в "Макдоналдс"
Темы дня
Загрузка...
Реклама