Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина собрал 289 спортсменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /Пресс-служба "Клуба Дзюдо Турбостроитель"/. V Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина завершился в Санкт-Петербурге. Он собрал 289 спортсменов от 12 до 15 лет из семи федеральных округов страны.

Петербургские клубы представляли 160 участников. Было разыграно 60 медалей в 15 весовых категориях.

"Турнир памяти Анатолия Рахлина стал четвертым завершающим и самым сложным этапом стартовавшей в сентябре 2016 года Санкт-Петербургской лиги дзюдо "Аврора", - прокомментировал итоги главный судья турнира, судья олимпийской категории Евгений Рахлин. - Соревнования проводятся в четырех возрастных категориях. В итоге четверо воспитанников петербургских клубов, побеждавшие на трех отборочных этапах, вновь подтвердили свое безусловное лидерство, выиграв по золотой медали на турнире памяти Анатолия Рахлина. Это Юнус Дадабаев, Герман Крылов, Юлия Лукина и Диана Филькина. Отрадно, что представители петербургской школы дзюдо, основоположником которой был мой отец Анатолий Рахлин, из года в год своими победами подтверждают ее статус альма-матер сильнейших спортивных кадров в этом виде спорта".

Лучшим тренером турнира по итогам соревнований стал наставник СДЮСШОР по дзюдо им. А. Рахлина Иван Шеремет. На счету его воспитанников 2 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых медали.

Турнир проводится в Петербурге с 2013 года при поддержке правительства города как особо значимое спортивное мероприятие. Дата его проведения – 23 мая - приурочена ко дню рождения легендарного тренера.

Организаторы – "Клуб Дзюдо Турбостроитель", Фонд поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при участии Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Контакты:

Юлия Калякина, пресс-секретарь "Клуба Дзюдо Турбостроитель", Фонда поддержки и развития дзюдо им. А. Рахлина

Тел.: +7 (812) 576-99-32

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