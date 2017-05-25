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В Туле отметили День славянкой письменности хоровым пением и чтением стихов

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25 мая, 16:37 UTC+3

Сводный хор из более чем 500 человек исполнили известные сочинения советских и российских композиторов

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Материал из 1 страницы
© Правительство Тульской области

День славянской письменности и культуры отметили в Туле хоровым пением и чтением стихов, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

"Сводный хор из более чем 500 человек, в состав которого вошли учащиеся музыкальных школ и школ искусств города Тулы, солисты Государственного хора Тульской областной филармонии, в сопровождении симфонического оркестра Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки исполнили известные сочинения советских и российских композиторов.  Для гостей и участников мероприятия свои стихи прочитали писатели и поэты Тульского отделения Союза писателей России и Союза российских писателей. На Соборной площади Тульского кремля была развернута выставка книг", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин, слова которого приводятся в материале, хоровое пение является доброй традицией празднования Дня славянской письменности и культуры.

"Именно в песне лучше всего раскрывается душа человека. Поэтому в тех песнях, которые прозвучат сегодня во всей стране, будет звучать душа русского народа", - сказал он.

В преддверии торжественной церемонии митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил молебен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в храме имени Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии.

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