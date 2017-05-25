РМК нейтрализует экологический вред от крупнейшего в Евразии угольного разреза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Русская медная компания (РМК) представила проект рекультивации Коркинского угольного разреза в Челябинской области - крупнейшего в Евразии. С докладом о проекте выступила сегодня на VIII Невском международном экологическом конгрессе Наталия Гончар - директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК.

"Проект РМК по рекультивации угольного разреза "Коркинский" в Челябинской области - самый масштабный экологический не только регионального, но и федерального масштаба. Он будет реализован в ходе выполнения Русской медной компанией проекта Томинского ГОКа", - сказала ТАСС Гончар.

По ее словам, Коркинский угольный разрез представляет существенную опасность на только для жителей окрестных населенных пунктов, ближайшие жилые дома находятся в сотне метрах от бортов разреза, но и для экологии всего Южного Урала. Оползневые процессы и эндогенные пожары требуют срочного и эффективного решения, однако рекультивация неработающего угольного разреза - дорогостоящий проект как для регионального, так и для федерального бюджетов.

РМК разработала проект рекультивации масштабного объекта разреза закладочным материалом, получаемым путем сгущения хвостов обогащения Томинского ГОКа, который будет построен Русской медной компанией в Челябинской области. В РМК сослались на оценку ООО "УралГеоПроект" (г.Магнитогорск), согласно которой этот закладочный материал будет представлять собой практически нефильтрующую и плохо размываемую субстанцию - суглинок. Пульпа, полученная из хвостов обогащения Томинского ГОКа, будет иметь высокую подвижность при транспортировке и при этом позволит эффективно запечатывать очаги эндогенных пожаров в Коркинском разрезе.

По словам Гончар, анализ технической возможности и экологической безопасности проведения работ по рекультивации Коркинского разреза с использованием закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа выполнен экспертами ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет". По их оценке, заполнение Коркинского угольного разреза данным закладочным материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и увеличению устойчивости его бортов.

Многополярный проект

Проект практически полностью проработан: рассчитаны оптимальные параметры сгущения хвостов обогатительной фабрики ГОКа, определено необходимое оборудовании для получения пульпы и ее транспортировки к Коркинскому разрезу на расстояние порядка 14 км. Пульпа будет транспортироваться двумя перекачивающими станциями по трубопроводу диаметром 600 мм. Рассчитан необходимый штат сотрудников, капитальные вложения и эксплуатационные затраты.

По словам Наталии Гончар, такое решение будет иметь положительный эффект сразу в нескольких аспектах. "Это знаковый проект не только в российской, но и в международной практике. Во-первых, это развитие технологий безотходного производства в горнодобывающей отрасли - в дальнейшем эта технология может найти применение и на других предприятиях. Во-вторых, это оптимизация площади Томинского ГОКа за счет отказа от классического хвостохранилища. В-третьих, это решение глобальной экологической проблемы в Южноуральском регионе - практически перманентного задымления из-за эндогенных пожаров в угольном разрезе".

Социальные преференции

Реализация проекта позволит решить не только экологические, но и социальные проблемы региона: высвобождающиеся сотрудники Челябинской угольной компании, ранее занятые на Коркинском разрезе, смогут пройти переквалификацию и получить работу на Томинском ГОКе: Русская медная компания сотрудничает с Коркинским горно-строительным техникумом и Первомайским техникумом промышленности строительных материалов по вопросам обучения заинтересованных сотрудников ЧУКа; практические навыки будущие работники Томинского ГОКа смогут получить в ходе учебно-производственной практики на Михеевском ГОКе - уже действующем предприятии РМК в Челябинской области.

Как сообщал ранее ТАСС, в рамках реализации проекта Томинского ГОКа РМК создаст порядка 1200 рабочих мест по 125 специальностям, предпочтение будет отдаваться местным жителям - соискателям из Томино, Коркино, Копейска.

Нужна федеральная поддержка

Как отметил вице-губернатор Челябинской области Олег Климов, проект рекультивации Коркинского угольного разреза требует максимальной поддержки на федеральном уровне - от участия профильных министерств и ведомств в рабочих группах до устранения существующих пробелов в законодательстве в части управления отходами промышленных производств. "Безусловно, наша область очень заинтересована в решении проблемы Коркинского разреза. С учетом того, что хвостами обогатительной фабрики Томинского ГОКа планируется рекультивировать угольный разрез в Коркино, уверен, при технологиях, которыми сегодня располагает РМК, мы сможем решить эту сложную задачу». По словам Климова, проект рекультивации Коркинского разреза хвостами Томинского ГОКа - это серьезнейший инженерный проект. "Он должен пройти все необходимые экспертизы, чтобы одна из масштабнейших экологических проблем Челябинской области была решена надежно и эффективно", - сказал он.

Справка

VIII Невский международный экологический конгресс проходит с 25 по 26 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, его основная тема - "Экологическое просвещение - чистая страна". Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (МПА СНГ), Советом Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.



Томинский горно-обогатительный комбинат - крупнейший (наряду с Михайловским) медный ГОК, строящийся с нуля на постсоветском пространстве. РМК реализует проект на месторождении "Томинское" в Челябинской области. Планируемая производительность ТГОКа - 28 млн тонн медно-порфировой руды в год (две линии производительностью до 14 млн тонн каждая), в результате чего будет производиться до 500 тыс. тонн медного концентрата в год. Эксплуатационные запасы руды оцениваются почти в 554 млн тонн. Первые инвестиционные средства - 44 млрд руб. - были получены по кредитной линии Сбербанка в рамках подписанного меморандума в октябре 2013 года. Инвестиции в проект по данным на май 2017 года оцениваются в 60,5 млрд рублей.

Коркинский угольный разрез - гигантская яма глубиной более 500 м и диаметром около 3,5 км. Это самый глубокий угольный разрез в Евразии и единственный в мире карьер, где добывают уголь с глубины более 500 м открытым способом. Эксплуатирующая организация - АО по добыче угля "Челябинская угольная компания". В сентябре 2016 года для координации работ по ликвидации разреза "Коркинский" были созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители Министерства энергетики РФ, правительства Челябинской области, РМК - всего 15 федеральных и региональных органов власти и крупных компаний.

Русская медная компания - производственный холдинг, в составе которого 13 предприятий горно-добывающего и металлургического профиля. РМК осуществляет деятельность в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях и Республике Казахстан. В настоящее время компания входит в тройку главных производителей меди в России. Численность персонала - более 8 тыс. человек. Ежегодно РМК инвестирует в экологические проекты 1,7 млрд рублей.