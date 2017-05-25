Юбилей Соловецкой школы юнг отметили в Архангельске

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Соловецкой школы юнг прошли сегодня в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"В честь 75-летия создания у памятника основателю школы, адмиралу флота Советского Союза Николаю Кузнецову прошел торжественный митинг. Мероприятие завершилось возложением цветов к двум памятникам: Николаю Кузнецову и соловецким юнгам", - говорится в сообщении.

В митинге приняли участие ветераны Северного флота – участники Великой Отечественной войны, представителя исполнительных органов государственной власти, общественных ветеранских и молодежных организаций, учащиеся архангельской общеобразовательный Соловецкой школы юнг, Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Арктического морского института имени В.И. Воронина, жители города.

"25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ Николая Кузнецова на Соловках создали школу юнг Северного флота. В мировой истории это была самая юная полноценная войсковая часть. За три года отсюда выпустились 4111 специалистов - радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Четверть из них с войны не вернулась", - отметила на мероприятии заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Основные юбилейные мероприятия в Архангельской области запланированы на 26-30 июля. На них приедут около 30 ветеранов – юнг из разных регионов страны, отмечается в материале.

По информации пресс-службы, в рамках юбилея стартует всероссийская акция "Сыны Отечества!", которая включает проведение фотовыставок, посвященных соловецким юнгам, презентацию учебного пособия "История Соловецкой школы юнг", публикации исторических материалов о юнгах. На Соловки, а затем и в Архангельск планируется прибытие учебного парусного судна "Юный Балтиец" Морского технического колледжа имени адмирала Дмитрия Сенявина.