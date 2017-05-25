Суд отказал экс-мэру иркутской Вихоревки в отмене решения губернатора об отставке

Болельщики нарушают — клуб платит: "Спартак" стал чемпионом России по штрафамСпорт 25 мая, 18:40
Черчесов: защитник Нойштедтер присоединится к сборной России 28 маяСпорт 25 мая, 18:39
Черчесов: Акинфеев может пропустить начало австрийского сбораСпорт 25 мая, 18:37
Американский велогонщик ван Гардерен выиграл 18-й этап многодневки "Джиро д' Италия"Спорт 25 мая, 18:20
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФМеждународная панорама 25 мая, 18:09
Суд отказал экс-мэру иркутской Вихоревки в отмене решения губернатора об отставкеНовости партнеров 25 мая, 18:04
Юбилей Соловецкой школы юнг отметили в АрхангельскеНовости партнеров 25 мая, 17:58
Марат Сафин отказался от мандата депутата ГосдумыПолитика 25 мая, 17:51
Канделаки: российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018Спорт 25 мая, 17:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Иркутский областной суд отказал бывшему мэру города Вихоревка Братского района Геннадию Пуляеву в иске против губернатора региона Сергея Левченко, отстранившего его от должности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба инстанции.
"Судом в иске отказано", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Пуляев подал в суд иск с требованием признать незаконным решение главы региона о его отставке и восстановить его в должности. Рассмотрение иска было начато судом 23 мая.
Левченко 10 мая отправил в отставку мэра Вихоревки в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". Он отметил, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.
На протяжении ряда лет отопительный сезон в Вихоревке находится под угрозой срыва. Минувшей зимой в городе был введен режим ЧС из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. Зимой четыре котла ежедневно выходили из строя.
По факту срыва отопительного сезона в Вихоревке Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности. Пуляев проходит по нему в качестве свидетеля, сообщили ранее ТАСС в управлении СК по региону.