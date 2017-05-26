Лучшие практики социально-ответственного бизнеса отмечены премией "Благое дело"

25 мая 2017 года накануне всероссийского Дня предпринимательства в "Деловой России" состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "Благое дело-2017". Премия "Благое дело" уже несколько лет отмечает достижения предпринимателей и компаний в сфере корпоративно-социальной ответственности и благотворительности.

В церемонии награждения приняли участие Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель совета основателей "Деловой России", Сергей Орлов, председатель оргкомитета всероссийской премии "Благое дело", член президиума генерального совета ООО "Деловая Россия", председатель Комитета по социальной ответственности бизнеса, меценатству и благотворительности этого объединения предпринимателей, Елена Фектистова, заместитель председателя комитета, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, Сергей Голубев, руководитель комиссии по социальному предпринимательству "Опоры России".

"Начало нашему проекту, - говорит Сергей Орлов, - в 2011 году положила инициатива Бориса Титова, не только одного из главных лиц Деловой России, но и с 2012 года уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей. В прошлом году среди лауреатов премии общественность увидела не только тех делороссов, которые активно занимаются благотворительностью, но прежде всего предпринимателей, осознанно сделавших свой выбор в пользу социально ответственного бизнеса. А это далеко не только и не столько благотворительность. Это и проекты в области защиты окружающей среды, программы взаимодействия с местными сообществами в регионах присутствия, ведение бизнеса на принципах открытости и постоянного диалога с потребителями, а также программы развития человеческого потенциала. Все вместе эти проекты развиваются в русле корпоративных стратегий и способствуют укреплению имиджа компаний и росту их капитализации. Активность во всех перечисленных направлениях и есть корпоративная социальная ответственность или КСО.

В 2017 году вокруг проекта "Благое дело" свои усилия объединили профильные комитеты по КСО сразу трех крупнейших объединений российских предпринимателей. Это наряду с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", также и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и общероссийская общественная организация "Опора России". Девизом для выбора лауреатов в 2017 году могли бы стать слова "ИНИЦИАТИВА", "ПАРТНЕРСТВО", "СОЗИДАНИЕ". Под каждым из проектов, отмеченных в этом году экспертным советом премии, лежит фундамент из этих трех понятий. И оргкомитет, и руководство всех трех комитетов КСО, и, конечно, эксперты стремились в этом году представить общественности именно те проекты и инициативы, которые демонстрируют созидательный потенциал партнерства при реализации социально-значимых проектов. Мы все уверены, что все названные лауреаты (проекты и компании) станут примером для многих других предприятий и предпринимателей (крупных, средних, малых) в том, что охватывается понятием социально-ответственного бизнес".

"Я очень рад, что "Благое дело" не просто существует, но и активно развивается уже много лет, - сказал Борис Титов. - Идея зарождалась в Деловой России, но сегодня мы видим, что она уже вышла за рамки нашей организации, и это радует".

Когда мы только начинали заниматься подбором проектов, которые можно было бы отметить в рамках премии, мы столкнулись с тем, что таких проектов много, однако большинство из них остаются за кадром. В основном все говорят и поощряют профессионалов, таких как благотворительные фонды, например. Но, как я уже сказа, за кадром остается очень много людей и компаний, благодаря усилиям и деньгам которых ведется работа по продвижению корпоративной социальной ответственности, в том числе и работа по поддержке профессиональных организаций.

Идея "Благого дела" заключается в том, чтобы найти предпринимателей, которые наиболее сильно и глубоко вовлечены в процесс развития социальной ответственности, которые занимаются важными для других людей делами. Я рад, что сегодня присоединяются такие партнеры как РСПП и Опора России. Убежден, что в подобных проектах наше сотрудничество не просто желательно, оно обязательно. Я поздравляю всех организаторов с тем, что премия набирает обороты, а лауреатов с тем, что ваши заслуги отмечены такой значимой наградой".

"Сегодня сильный бизнес - это не только тот бизнес, который может добиться хороших экономических показателей. Это еще обязательно и тот бизнес, который может соблюдать баланс экономических, экологических, социальных и общественных интересов, - сказала Елена Феоктистова. - Очень важно поощрять такие компании, которые находят возможность соблюдать этот баланс, которые находят возможность сотрудничать и взаимодействовать со своими поставщиками, с местными сообществами и т.д. Премия "Благое дело" как раз существует для того, чтобы отмечать примеры такого взаимодействия. Однако и сама премия не стоит на месте. Корпоративная социальная ответственность охватывает уже весь бизнес и нельзя ограничиваться членами какой-то одной ассоциации или объединения. В этом году три комитета крупнейших организаций объединили свои усилия, и я хочу поздравить нас всех с этим событием. Это тоже пример удачного взаимодействия и сотрудничества. На мой взгляд, именно партнерство является главным двигателем прогресса, поскольку совместные усилия позволяют добиться гораздо большего эффекта в любом деле, не тратя силы на борьбу".

"Премия позволяет подсветить тренды и лучшие практики в области социального предпринимательствами и социальных инноваций. В определенной степени задать образцы предпринимательской деятельности. Надеюсь, что премия внесет свой вклад в развитие экосистемы социального предпринимательства в России", - сказал Сергей Голубев, руководитель комиссии по социальному предпринимательству "Опоры России".

Теперь победа в премии по истине является признанием всего делового сообщества страны и объединяет весь российский бизнес.

Претендентов на соискание премии выдвигали члены экспертного совета, объединившего признанные авторитеты в области КСО, представителей бизнеса и средств массовой информации. В общей сложности на соискание премии в 2017 году было выдвинуто более 70 компаний - членов всех трех крупнейших предпринимательских сообществ. География премии традиционно представлена проектами из самых разных уголков нашей страны.

Победители конкурса в восьми основных номинациях определились по результатам закрытого голосования экспертного совета. Лауреатами всероссийской премии "Благое дело-2017" стали:

В номинации "Совместное созидание" победителем стал совместный проект компании Unilever (Lipton) и Cocco Bello "Лето в чашке".

В номинации "Дебют в партнерстве по продвижению КСО в медийном пространстве" победители ООО "Один за всех", Издательский дом "Коммерсантъ", Информационное агентство России "ТАСС", медиахолдинг "РБК".

В номинации "Ответственное взаимодействие с поставщиками" два победителя, набравших одинаковое количество голосов. Победителем стал проект "Программа развития поставщиков" компании "Сахалин Энерджи" и проект "Ступени" компании "Газпром нефть".

В номинации "Зеленая экономика. Крупный бизнес" победил проект "Новое производство-чистые реки", реализуемый компанией ЕвроХим.

В номинации "Зеленая экономика. Средний бизнес" победил проект "Лесопитомник "Дедовичи" компании GS Group.

В номинации "Зеленая экономика. Малый бизнес" победил проект "Раздельный сбор пластика в Долгопрудном" компании "Чистое дело".

В номинации "Создание инфраструктуры КСО для межсекторного партнерства. Столичный регион" победителем стал центр "Благоcфера".

В номинации "Создание инфраструктуры КСО для межсекторного партнерства. Региональный аспект". Победил проект "Центр инноваций в социальной сфере" компании "Русал".

В номинации "Создание инфраструктуры КСО для развития межсекторного партнерства. Международный аспект". Победителем стала Ассоциация Impact Hub Moscow.

В номинации "Инициативы в вопросах устойчивого развития территории. Региональный аспект" победителем стала программа комплексного развития города Новотроицка, реализуемая компаний Металлоинвест.

В номинации "Инициативы в вопросах устойчивого развития территории. Работа с молодежью, профориентация, образование". Победителем стал проект "Дети - наше будущее" компании "Инфолинк".

В номинации "Общественное признание. Премия премий" победителем стала компания "Северсталь" с проектом "Агентство городского развития".

"Лицом корпоративной социальной ответственности" по итогам голосования единодушно признана Феоктистова Елена Николаевна, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП.

Еще две компании было решено отметить в специальных номинациях от экспертного совета. Так, в специальной номинация экспертного совета "За поддержку социальных предпринимателей" было решено отметить заслуги совместной работы компании "Лукойл", торгового дома "Больше, чем покупка" и фонда региональных социальных программ "Наше будущее".

Вторым обладателем премии в специальной номинации экспертного совета "За технологии в области безопасности жизнедеятельности" стал проект "Пожарный мониторинг" компании "АРГУС-СПЕКТР".