Фонд "Росконгресс" и Торгово-промышленная палата Филиппин договорились о сотрудничестве

23 мая 2017 года в рамках официального визита в Россию президента Республики Филиппин Родриго Дутерте фонд "Росконгресс" и Торгово-промышленная палата Филиппин подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и президент ТПП Филиппин Джордж Т. Барселон.

Основной темой соглашения стало сотрудничество в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами Российской Федерации и Республикой Филиппины.

Александр Стуглев сообщил, что было достигнуто соглашение о развитии общих коммуникационных площадок международного уровня, поиске и развитии новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ двух стран, поддержании диалога по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, а также в сфере туризма и культурного взаимодействия.

Джордж Т. Барселон отметил, что за почти 70 лет информационной изоляции между Россией и Филиппинами, большой помехой для развития бизнеса между странами стал дефицит информации о торговом и инвестиционном потенциале, о знаковых экономических событиях, способных стимулировать наращивание бизнес-связей. Стороны надеются устранить эту помеху путем развития сотрудничества и налаживания эффективной коммуникации.

О компаниях

Торгово-промышленная палата Филиппин - крупнейшее объединение предпринимателей на Филиппинах, история которого начинается с 1886 года. ТПП Филиппин официально признано правительством и международными организациями "единым голосом бизнеса Республики Филиппины". Палата поддерживает стремление конкурентоспособных на международном рынке филиппинским предприятий в установлении партнерства с правительственными и деловыми организациями, оказывает поддержку в развитии микро-, малых и средний компаний в стране, налаживает международные связи путем обмена информацией и бизнес миссий за рубеж.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org