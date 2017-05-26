На фестивале "Интермузей 2017" представлены инклюзивные программы

МОСКВА, 26 мая 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. XIX Международный фестиваль музеев "Интермузей 2017", который проходит до 29 мая в ЦВЗ "Манеж", включает специальные программы, посвященные теме инклюзивной доступности российских музеев. Среди мероприятий по данной тематике: дискуссия "Формирование дружелюбной среды", организованная ГМИИ имени А. С. Пушкина; панельная дискуссия "Музеи и социальная инклюзия: практические аспекты", включающая презентацию нового масштабного проекта под названием "Инклюзивный музей", которую проведет партнер фестиваля – ИКОМ России; а также интерактивная программа "Ощущая свет, мы можем сделать мир ярче", организованная музеем "Огни Москвы" и инклюзивная культурная программа для воспитанников благотворительного фонда "Подари жизнь" на сцене и детской площадке #ИнтермузейKids.

ГМИИ имени А. С. Пушкина представляет на своем стенде (№ 617) 3D-модель Музейного городка – современного музейного комплекса, который через несколько лет появится в центре Москвы на Волхонке. С помощью тактильной модели слепые и слабовидящие люди смогут получить представление о будущем Пушкинского музея. Также здесь будут продемонстрированы 3D-макеты картин "Голубь" П. Пикассо и "Натюрморт. Раковина на черном мраморе" А. Матисса из собрания ГМИИ. Зрячие посетители смогут открыть для себя тактильный опыт восприятия и понять ощущения невидящих людей благодаря темным очкам, которые будут выдаваться на стенде. Специалисты ГМИИ проведут для гостей Фестиваля ознакомительные "тактильные" экскурсии. Для глухих и слабослышащих пройдут экскурсии о Музейном городке на жестовом языке. (25.05 – 29.05. ЦВЗ "Манеж", стенд № 617).

26 мая музей "Огни Москвы" организует интерактивную программу "Ощущая свет, мы можем сделать мир ярче": школьники с особыми потребностями по зрению, студенты и сотрудники музея расскажут о восприятии цвета незрячими людьми (26.05. ЦВЗ "Манеж", сцена. Начало в 15.30).

27 мая в Манеже состоится панельная дискуссия "Музеи и социальная инклюзия: практические аспекты" (организатор: партнер фестиваля – ИКОМ России). Основные темы: Что такое "инклюзия" в музеях? Как организовать обучение всех сотрудников музея, имеющих контакт с посетителями, специфике взаимодействия с людьми с инвалидностью и особенностями развития? Роль фондов, общественных организаций и других учреждений социальной сферы в реализации инклюзивных музейных программ. Как оценить результат от проводимых мероприятий? Возможные пути для решения проблем с финансированием.

Среди участников – представители Государственного Эрмитажа, музея "Огни Москвы", музея-заповедника "Царицыно", музея занимательных наук "Экспериментаниум" и мн. др. А также эксперты профильных организаций.

В заключительной части панельной дискуссии состоится презентация нового масштабного проекта под названием "Инклюзивный музей". Его цель – развитие лучших практик социализации и творческой реабилитации детей с инвалидностью музейными средствами, а также формирование в музеях доступной среды. Данная инициатива реализуется ИКОМ России в сотрудничестве с социальным проектом "Колесо Обозрения", при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее". (27.05. Дискуссия: 12.15 – 15.15. Презентация: 15.00. Конференц-зал №2. ЦВЗ "Манеж").

27 и 28 мая на #Интермузее2017 в Манеже будет проводиться инклюзивная культурная программа для воспитанников благотворительного фонда "Подари жизнь" ̶ детей, перенесших онкогематологические заболевания.

27 мая в 11.45, для подопечных фонда будет проведена мини-экскурсия по самым ярким стендам фестивальной экспозиции. А затем в специально оборудованной для детей на площадке #ИнтермузейKids, состоится театрализованная лекция "В поисках красной шапочки", ведущей которой станет лауреат театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая актриса" Мария Смольникова. Помимо этого, у детей будет возможность посетить интерактивное занятие "Рисуем пространство". А также увидеть 28 мая (12.30 – 13.30) на сцене ЦВЗ "Манеж" спектакль "Сказ о том, как Стрелец счастье нашел", созданный Российским военно-историческим обществом (РВИО). В заключение для детей фонда "Подари жизнь" будет организован сладкий стол, им будут вручены памятные подарки с символикой Интермузея. (27.05. 11.45 – 13.00. Зона мастер-классов; 28.05. 11.45 – 14.00. Сцена и зона мастер-классов. ЦВЗ "Манеж").

Место проведения фестиваля "Интермузей 2017": ЦВЗ "Манеж", Манежная пл., 1.

Время работы центральной фестивальной площадки в "Манеже": 25 мая: 10.00 – 17.00; 26 – 28 мая: 10.00 – 20.00; 29 мая: 10.00 – 15.30.

Вход – свободный.

Расписание всех мероприятий деловой, культурной и детской программ, а также специальных проектов - www.imuseum.ru.