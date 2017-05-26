РАНХиГС реконструирует известный долгострой - учебно-деловой центр "Зенит" на Вернадского

МОСКВА, 26 мая /РАНХиГС/. После детального изучения его результатов в ближайшее время проектировщики вынесут на обсуждение заказчику принципиальные технические решения по реконструкции центра. В связи с большим интересом общественности к судьбе здания РАНХиГС считает необходимым сообщать актуализированную информацию по данному вопросу.

Правительство Российской Федерации своим постановлением от 31 января 2017 г. № 112 приняло решение о выделении в 2017–2021 гг. Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ субсидии за счет средств федерального бюджета на проектирование и реконструкцию данного объекта.

В связи с этим в январе 2017 г. в рамках тендера, проведенного в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" была определена компания для разработки проекта реконструкции, которой стало ООО "Горкапстрой". После завершения разработки проекта и получения заключения органов государственной экспертизы будет проведен аукцион по выбору генеральной подрядной организации для выполнения уже строительно-монтажных работ по реконструкции здания.

Проектом предусматривается создание учебно-административного центра, в котором разместятся учебные аудитории, оснащенные самым современным оборудованием, большой актовый зал, офисные помещения, гостиница, предприятия общественного питания, а также подземная парковка на 300 машиномест. Завершение работ по реконструкции учебно-делового центра "Зенит" запланировано на 2021 г.

Мы будем и в дальнейшем своевременно информировать о реализации данного проекта.

Контакты:

Дмитрий Соколов

Тел.: +7 (499) 956-99-69

Моб.: +7 (903) 788-38-02

E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru

www.ranepa.ru