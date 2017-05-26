Тюменская область подписала соглашения о намерениях с ведущими российскими ИТ-компаниями - "ИнфоВотч" и "АСБК" - в рамках Недели инноваций (Innoweek-2017), проходящей в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Соглашения подписаны с компаниями, с которыми регион планирует серьезно сотрудничать. Наша задача сейчас, после подписания соглашений, приступить к реальным делам. У них есть идеи, новые технологии. Они создают новые рабочие места. Главное - соединить наработки компаний, их цели с интересами Тюменской области", - приводятся в материале слова губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Подписанные соглашения о намерениях предусматривают сотрудничество сторон для реализации инвестиционных проектов в сфере информационных технологий, а также взаимодействие по научному, научно-техническому направлениям. Это будет способствовать привлечению в регион инвестиций, созданию и развитию экспортно-ориентированных, импортозамещающих и инновационных производств, основанных на новых и высоких технологиях, развитию предпринимательства в Тюменской области.

Тюменская область развивает информационные технологии и может стать российской Силиконовой долиной, считает президент Группы компаний "ИнфоВотч" Наталья Касперская. "Здесь есть все ресурсы, высокий уровень и инструменты поддержки бизнеса. Это дает прорывные возможности для компаний, а предприниматели - люди прагматичные, где будет лучше, туда они и пойдут", - заявила она.

"Мы надеемся, открывая здесь свой офис, импортировать свои наработанные технологии, воспользоваться уникальной возможностью трудовых ресурсов. Мы изучили рынок, здесь достаточно грамотные IT- специалисты, привлекательная стоимость их работы, арендные платежи", - поделился мнением учредитель компании "АСБК" Александр Лор.

По словам губернатора, задача регионального правительства - создание информационного кластера в Тюменской области. "Федеральный законодатель дал субъектам РФ право поддерживать различные отрасли экономики определенным набором инструментов, например, с помощью льготного налогообложения. Существуют и другие меры поддержки, которые позволят ИТ- компаниям, особенно стартапам, развиваться в Тюменской области", - сказал Владимир Якушев.

Как пояснили в пресс-службе, дополнительно к действующей программе развития инноваций с бюджетными грантами и субсидиями Тюменская область запускает новую систему инновационных займов в размере до 3 млн рублей под 3% годовых на три года для поддержки стартапов. Создан клуб бизнес-ангелов Тюменского технопарка, в который вошли 50 влиятельных бизнесменов, готовых собственными деньгами поддерживать разработки инноваторов. Сформирован фонд венчурного капитала.

Компания "ИнфоВотч" основана в 2003 году Натальей Касперской как внутренний проект "Лаборатории Касперского". Специализация – разработка решений для защиты бизнеса от внутренних угроз информационной безопасности, имеет 20 подразделений в России, в том числе в городе Тюмени, а также в Германии, Белоруссии и Малайзии.

Компания "АСБК" - интегратор информационных систем и платформ для государственного сектора экономики и предприятий с государственным участием.