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Липецкая область оказалась в числе самых эффективных регионов по госзакупкам в 2016 году

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26 мая, 16:22 UTC+3

В подрейтинге экономности регион вошел в тройку лидеров

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© ИТАР-ТАСС/Валерий Морев

Липецкая область заняла седьмую позицию в рейтинге эффективности региональных госзакупок по итогам 2016 года. Об этом сообщили в управлении по контролю и регулированию контрактной системы в сфере госзакупок региона со ссылкой на совместный доклад Аналитического центра при правительстве России и компании "Закупки 360".

"Липецкая область заняла седьмую позицию в рейтинге эффективности региональных госзакупок по итогам 2016 года. При этом в подрейтинге экономности регион вошел в тройку лидеров. В ходе торгов экономия на закупках в среднем составила 19,3% от их начальной стоимости", - говорится в сообщении.

В Аналитическом центре при правительстве РФ пояснили, что рейтинг призван обеспечить независимую оценку качества и эффективности организации и осуществления закупочных процессов государственными заказчиками регионального и муниципального уровней. Рассматривались пять основных критериев: конкурентность, экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность закупок.

По словам главы администрации Липецкой области Олега Королева, система закупок Липецкой области как одна из самых эффективных в стране не раз была отмечена на федеральном уровне. "Лидерство региона в сфере госзакупок - показатель высокой степени развития конкурентной среды", - отметил Олег Королев.

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