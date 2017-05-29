Третьяковская галерея покажет медиапроект художника Павла Каплевича "ПроЯвление"

МОСКВА, 29 мая. Медиапроект "ПроЯвление" демонстрирует диалог художника Павла Каплевича с главной картиной русского искусства XIX века - "Явление Христа народу (Явление Мессии)" (1837-1857) Александра Иванова. Основываясь на экспериментах и открытиях в области художественных технологий и традиционных ремесел, изучив великое полотно, подготовительные эскизы и этюды к нему, Павел Каплевич предложил собственную интерпретацию картины и процесса работы художника.

Произведение Павла Каплевича, выполненное в размер картины Александра Иванова (540 × 750 см), с помощью современных технологий "оживает" и вовлекает зрителя в мир, созданный сто пятьдесят лет назад художником-классиком. Заново увиденный современным художником, этот мир преобразован в иную цвето-фактурно-пространственную форму. Изменяя материальные свойства оригинала, автор медиапроекта предлагает свое понимание шедевра, раскрывает таинство его сотворения.

Художественное высказывание Павла Каплевича обращено к тем структурным и смысловым особенностям творения Александра Иванова, в которых заключается его оригинальность, уникальность замысла и живописно-пластических открытий. Заявленные в концепции медиапроекта категории "эксперимент", "чудо", "фактура", "палимпсест" проецируются на творческий поиск русского художника XIX столетия.

Иванов считал зарождение идеи картины в его сознании откровением, ниспосланным свыше: "Я хотел моих любезных соотечественников русских помирить между собою сюжетом своим, первым сюжетом в свете! Который мне ниспослан самим богом - по крайней мере, я так верю". Осознав сложность и величие собственного замысла - раскрыть "сущность всего Евангелия" - и не желая быть просто "иллюстратором" священной истории, он встал на путь глубокого погружения в тему, разрабатывая ее в эскизах и бесчисленном множестве этюдов, чего не делал никто из его предшественников. Это был своего рода эксперимент по сотворению художественного послания человечеству.

Огромное полотно Александра Иванова призывает каждого, стоящего перед ним, ощутить себя среди персонажей картины, испытать чувства, которыми они исполнены - искреннюю веру или сомнения, приятие или неприятие проповеди Иоанна Крестителя. Пережить страх вместе с "дрожащими" или поддаться безоглядному порыву навстречу грядущему мессии, подобно Иоанну Богослову и юноше с белым покрывалом.

Творческий диалог, в который решился вступить Павел Каплевич, позволяет по-новому взглянуть на богатейшие фактурные возможности живописи Иванова, осознать широту его художественных предпочтений и свободу в их выборе. Ученик Императорской академии художеств, он чуждался академизма, одним из первых оценив сакральное, глубоко символическое искусство Джотто, Мазаччо, Гирландайо, выразительность и разнообразие найденных ими пластических решений. У великих венецианцев - Тициана, Веронезе, Тинторетто - он учился колориту и осознанию его роли в создании художественного образа, в искусстве Рафаэля увидел пример художественной гармонии, у Леонардо да Винчи - понимание внутреннего драматизма евангельских сюжетов.

В поисках пластических средств для передачи материи, оживотворенной Духом, Иванов обращался к разным источникам - копировал произведения старых мастеров, писал этюды с тщательно отбираемой натуры, стремился прочувствовать в конкретном человеке вневременной этический прототип. Совмещая в своем сознании многочисленные этюды, выполненные для каждого персонажа, он пытался выявить самое существенное и ценное в натурном материале.

Никто из современных Иванову художников не уделял столько внимания фактурным особенностям живописи, работе с линией и пятном, жидкими и пастозными мазками, использованию как сложных замесов краски, так и чистых, локальных цветов. Традиционную многослойную технику он обогащал, варьируя приемы моделировки, экспериментируя с основой, грунтами и подмалевком, используя прием нон-финито (совмещая тщательно проработанные и незавершенные детали). Задолго до появления акварельных "Библейских эскизов" в натурных этюдах, большей частью написанных маслом на бумаге, проявилось тяготение Иванова к фресковой матовости и подвижному, вибрирующему мазку. Найденная им технология с использованием летучих растворителей давала возможность работать быстро. Варьируя удары кисти, накладывая полупрозрачные слои красок, Иванов добивался ощущения пульсации жизни, наполняющей природные формы.

В конце жизни художник осознал, что эта работа была лишь "станцией" на пути обретения искусством новых форм для решения новых масштабных задач. Обращенная в будущее, картина Иванова открыта для диалога со следующими поколениями художников и вдохновляет их на создание множества интерпретаций.

На полотне Павла Каплевича почти неуловимо для зрителя сменяются образы "Явления Христа народу", один сквозь другой проступают эскизы картины. Творение Иванова предстает то в виде гобелена, то полуосыпавшейся фрески, то превращается в скульптурный рельеф или в черно-белую гравюру. Фигура Христа то исчезает в отдалении, то появляется вновь вслед за мистическим голубем, парящим в одном из вариантов композиции. Мир звуков, созданный композитором Александром Маноцковым, заполняет пространство: шелест листьев, пение птиц, журчанье воды окутывают зрителя, усиливая эффект погружения в тонкое вещество возникающего на полотне преображенного мира картины Иванова, мира явления - проЯвления чуда.

"ПроЯвление" - это реализация более чем пятнадцатилетнего опыта работы Каплевича над созданием уникальных тканей. Художник открыл огромные возможности метода высокомолекулярной обработки тканей, позволяющего преобразовывать один материал в другой: воспроизвести фактуру старинного венецианского полотна или создать эффект гобелена. По воле мастера хлопок "соединяется" с бархатом или шерстью, в ткани "проращиваются" золотые нити, возникает эффект парчи и т. д. Опробованный ранее в театральных декорациях, теперь уникальный материал "вобрал в себя" картину Александра Иванова вместе с эскизами к ней и представил "Явление Христа народу" в новом качестве.

Спроектированный архитектором Сергеем Чобаном павильон, в котором демонстрируется медиапроект, расположен перед главным зданием Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где экспонируется картина Иванова. Зайдя в павильон перед осмотром постоянной экспозиции, посетитель музея сможет предварительно ознакомиться с эскизами к великой картине и взглядом современного художника на образы и смыслы изображенного на ней.

Пресс-показ - 15 июня с 16:00 до 18:00. Экспозиция открыта с 16 июня по 31 июля 2017 года. Павильон перед входом в главное здание в Лаврушинском переулке.