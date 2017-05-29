Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 3-6 июня

МОСКВА, 29 мая 2017 г. / Пресс-служба ГКУК г. Москвы "Дирекции культурных центров"/. С 3 по 6 июня в Москве состоится книжный фестиваль "Красная площадь". В рамках фестиваля пройдут творческие встречи с писателями, литературные лекции, концерты и выступления. В этом году на территории Красной площади будут работать двенадцать тематических площадок, одна из которых "Москва – литературный мегаполис" организована Департаментом культуры города Москвы.

Московская площадка в третий раз представит на книжном фестивале столичные читальни и будет состоять из шатра "Библиотека" и зоны "Амфитеатр", которая расположится возле здания Исторического музея. На протяжении четырех дней на малой сцене и в шатре для москвичей и гостей столицы будет организована уникальная программа с участием столичных библиотек. На протяжении четырех дней на малой сцене и в шатре будет организована уникальная программа.

Основные события на малой сцене "Амфитеатр"

На малой сцене "Амфитеатра" 3 июня для гостей фестиваля выступят молодые актеры-поэты театральной школы Олега Табакова с музыкально-поэтической программой #ЖивутТакиеРебята. В 14:45 в рамках программы "Литературный голос" выступят кинорежиссер и актер Станислав Говорухин, актер театра и кино Новиков Владимир, певец Игорь Николаев, театральный режиссер и драматург Марк Розовский. В 19:00 состоится творческая встреча с джазовым музыкантом, авангардистом, импровизатором и писателем Сергеем Летовым. После творческого разговора гостей фестиваля ждет импровизационное сольное джазовое выступление Сергея с использованием различных духовых музыкальных инструментов, сопровождаемое рассказами маэстро о литературных впечатлениях и книгах, которые вдохновляют.

4 июня в 14:00 пройдет кинопоказ фильма "Жили-были мы", который является экранизацией повести заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна и режиссера Анны Чернаковой. Среди гостей кинопоказа- кинодраматург, автор повести Александр Адабашьян, режиссер и актриса Анна Чернакова, актеры Дмитрий Певцов, Леонид Бичевин, Анастасия Фурса, Леонид Тимцуник. После погружения в мир кино гостей ждет знакомство с миром музыки: в 16.15 для поклонников классики состоится концерт пианиста и композитора Николы Мельникова.

В завершение дня, в 22:00 на сцене прозвучит актуальная музыка от пионера отечественной электронной сцены Denny Kay, вдохновившегося произведениями русской литературы. Благодаря программе, представленной проектом "Книгабайт", гости фестиваля услышат музыкальные треки в сопровождении видео-арта при участии детского фольклорного ансамбля "Кладец", исполняющего песни в аутентичной славянской традиции.

5 июня, в 20:45 будет организован концерт "Музыка вселенной", где музыканты сыграют на терменвоксе, самом самобытном и завораживающем отечественном музыкальном инструменте. Терменвокс является единственным музыкальным инструментом, на котором играют движениями рук в воздухе - без прикосновений. На концерте прозвучит русская и зарубежная классическая музыка, джазовые композиции, музыка из кинофильмов. А специальным сюрпризом станет сочетание терменвокса и варгана, одного из самых древних музыкальных инструментов планеты.

6 июня в 17:00 состоится презентация совместного проекта издания "Российская газета" и Государственного музея им. А.С.Пушкина "Читаем Онегина". Видеокнигу презентуют председатель Счетной палаты РФ Татьяна Алексеевна Голикова и министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский.

В 18:15 актеры театра и кино Елизавета Арзамасова и Максим Колосов представят вниманию публики поэтическую программу "О любви", в которую войдут стихотворения поэтов серебряного века. В 20:30 пройдет творческая встреча с автором и художественным руководителем проекта "Кинопоэзия", актёром МХТ имени Чехова, заслуженным артистом РФ Анатолием Белым.

В завершающий день на фестивале состоится запуск портала "Списанные книги", благодаря которому каждый москвич может пополнить домашнюю библиотеку необходимой литературой. "На портале москвичи смогут найти уже списанные издания московских библиотек. Понравившуюся книгу можно забронировать, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать ее домой. Бронь будет действовать три дня. При поиске можно найти книги по различным отраслям знания: деловая, детская, общественно-политическая литература и другие", – отметил Кибовский.

Основные события в шатре "Библиотека"

В шатре "Библиотеки" тоже не будет скучно. Там расположится лекторий и летняя читальня. Лекторий станет просветительской площадкой московских библиотек, на которой пройдут презентации проектов, лекции, мастер-классы, встречи с писателями и презентации книг. А в летней читальне можно принять участие в мастер-классах по каллиграфии и реставрации книг, а также отдохнуть за чтением любимых произведений и книжных новинок.

3 июня в 12:00 состоится экскурсия "По тургеневским местам Москвы", участники которой совершат прогулку по столице XIX столетия и узнают интересные факты из биографии И.С.Тургенева.

О правилах счастливой жизни человека 3 июня в 17:15 расскажет Александр Литвин, писатель, создатель системы интуитивного восприятия мира, победитель телепроекта "Битва экстрасенсов".

4 июня в 12:45 пройдет творческая встреча с Татьяной Веденской, автором романов об отношениях между мужчиной и женщиной. На встрече писательница представит дилогию "Что ни делается - к лучшему!", ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию. А в 16:30 у гостей фестиваля появится возможность практики своей техники речи с использованием литературных произведений на мастер-классе "Речевой ребрендинг или как говорить красиво".

5 июня в 20:15 для всех желающих послушать и прочитать стихотворения поэтов периода "Оттепели" будет организован поэтический вечер от молодежного сообщества "Культурные люди". Помимо чтения всех ждут викторина "Угадай поэта" и литературные предсказания.

6 июня, в Пушкинский день, который станет завершающим на фестивале в лектории библиотек будут организованы тематические мероприятия. С 12:00 до 18:00 каждый сможет принять участие в фотосессии "Похож ли я на Пушкина?" и сделать сэлфи в образе Александра Сергеевича Пушкина, примерив на себя парик, цилиндр, плащ, перчатки и взяв в руки трость "веков минувших". В 19:00 пройдет лекция "Мода Пушкинской эпохи" специалиста по истории моды, историка и автора книг "100 великих красавиц" и "Сокровища и реликвии Британской короны" Марьяны Скуратовской. На лекции будут обсуждать все тонкости моды первой трети XIX века – времени, когда складывается образ русского денди.

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