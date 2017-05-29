В Липецкой области вручили премии 25 многодетным семьям

Глава администрации Липецкой области Олег Королев в торжественной обстановке вручил премии 25 многодетным семьям за сохранение и укрепление семейных традиций, ценностей семейной жизни, материнства и отцовства в рамках Международного дня семи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Среди награжденных - педагоги, врачи, инженер, священнослужитель, работники правоохранительных органов, сельского хозяйства, водители, рабочие. Семейный стаж лауреатов - от 15 до 56 лет. Всего в 25 семьях воспитывается 110 детей. Областные премии многодетным семьям вручаются ежегодно, начиная с 2007 года, их размер составляет 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

"Тот, кто вырос в большой семье, никогда не забудет, пронесет через всю жизнь и передаст своим детям ощущение дружбы, ответственности друг за друга и радости общения. Многодетные семьи - это пример коллективизма, это наша надежда, наше будущее. Это святость традиций, источник любви и фундамент успешности", - сказал Олег Королев.

Всего за 10 лет денежное поощрение выплатили 250 семьям Липецкой области. Кандидатов выдвигают органы местного самоуправления.

В материале отмечается, что в пяти номинациях также наградили победителей и призеров областного публичного конкурса на определение лучшей семьи года, который проводится в регионе восьмой раз. Победители получили в подарок микроавтобус, обладатели второго места - легковые автомобили, за третье место вручали комплекты бытовой техники.

"Укрепление авторитета семьи, создание условий для полноценной жизни семей с детьми, возрождение культа семьи - первоочередная цель органов власти и гражданского общества. В сфере нашего особого внимания находятся многодетные семьи, количество которых с каждым годом растет", - подчеркнул Олег Королев.