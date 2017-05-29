Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"

22 и 23 мая в рамках национальной программы "ЭкоПроекты России" состоялась эколого-образовательная акция "Открытый урок в Государственном природном заказнике "Сумароковский", приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды. В акции приняли участие школьники Москвы и Костромы, представители государственных и молодежных экологических организаций, местные и федеральные СМИ.

В программу вошли открытый урок на лосиной ферме, круглый стол и тематические экскурсии.

Нестандартный открытый урок для учеников восьмых классов московской школы №1298 прошел на лосиной ферме и заповедной территории заказника "Сумароковский". Затем школьники и гости из Москвы посетили наиболее значимые достопримечательности экологического туризма Костромской области.

"Дети посетили Лосиную, где им показали жизнь животных в среде обитания, приближенной к естественной, рассказали о подходе по одомашниванию лосей, о целебных свойствах лосиного молока, которое применяется для профилактики и лечения различных заболеваний. Молодые люди узнали о характере и повадках лосей и других обитателей леса; о том, насколько хрупок мир и что каждый из нас несет ответственность за все живое на планете", – сказала в одном из интервью Яна Розова, журналист радиостанции "Эхо Москвы".

Деловая часть была представлена круглым столом "Я с Природой: Всемирный день защиты окружающей среды". В круглом столе приняли участие московские и костромские школьники и российское представительство ООН-Окружающая среда (ЮНЕП), а также представители РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; Центра естественно-научного развития "Экосфера" при Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Кострома; общественного движения "ЭРАЭКО"; Всероссийского общества охраны природы; журналисты. Участники круглого стола получили возможность познакомиться с уникальными природоохранными и образовательными проектами Года экологии, поделились результатами своих научных и исследовательских достижений.

"Многочисленные мероприятия Всемирного дня окружающей среды – это уникальная возможность принять личное участие в общем деле по улучшению экологической обстановки. Слоган праздника в этом году "Я с Природой", это в своем роде призыв к действию: делитесь опытом, вовлекайте в свою деятельность друзей и родных, покажите красоту родного края, - сказала Екатерина Тегина, координатор программы ООН-Окружающая среда ЮНЕП. - Нестандартные методы подачи материала в формате открытого урока являются показательным методом воспитания и образования экологической направленности".

Акция "Открытый урок в Государственном природном заказнике "Сумароковский" состоялась в рамках национальной программы "ЭкоПроекты России", для которой эколого-образовательные мероприятия являются одним из основных направлений. Организаторы: ООН-Окружающая среда (ЮНЕП), общественное движение "ЭРАЭКО"; при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

"Эксперты программы уделяют особое внимание образовательной и воспитательной работе. На наш взгляд, развитие общества сегодня и, конечно, будущее, которого мы все хотим, зависит от уровня экологической культуры подрастающего поколения, то есть соблюдения нравственных и правовых принципов природопользования", отметила Наталия Алова, председатель правления общественного движения "ЭРАЭКО".

Справка

Программа ООН-Окружающая среда ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme) создана в рамках системы ООН способствует координации в сфере охраны природы на международном уровне. Основная цель программы – организация мероприятий, направленных на защиту и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений.

Под эгидой программы ООН-Окружающая среда ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды, который в этом году проходит под слоганом "Я с Природой".

Программа "ЭкоПроекты России" проходит в рамках мероприятий Года экологии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и содержит ряд проектов, направленных на природообустройство и охрану окружающей среды, экологическое просвещение и образование. Программа "ЭкоПроекты России", разработанная экспертами общественного движения "Эра экологи", проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства экологии и природопользования Московской области