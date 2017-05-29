В Госкорпорация по ОрВД прошел координационный совет директоров

В конце минувшей недели в Москве прошло очередное заседание координационного совета директоров Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"). В мероприятии приняли участие топ-менеджмент предприятия, директора всех филиалов, а также приглашенные специалисты и эксперты.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности ГК по ОрВД. С докладом "Основные показатели деятельности ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в 2016-2017 годы по реализации стратегических целей и задач долгосрочной программы развития предприятия" выступил генеральный директор Игорь Моисеенко. Он отметил, что минувший год ознаменовался целым рядом значимых для авиационной отрасли в целом и для ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в частности событий. При этом предприятие осуществляло свою деятельность на фоне сохраняющейся в мировой экономике нестабильности и, как следствие, в условиях турбулентности на российском рынке авиаперевозок.

Несмотря на отрицательное воздействие некоторых внешнеполитических и экономических факторов, в 2016 году наметилась положительная тенденция роста объемов аэронавигационного обслуживания пользователей в воздушном пространстве РФ. Зафиксирован рост общей выручки от реализации аэронавигационных услуг. Вопреки непростой экономической ситуации на внешних и внутренних рынках авиаперевозок в 2016 году предприятие в целом достигло поставленных целей, указанных в долгосрочной программе развития ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на 2014-2020 гг.

Участники координационного совета единодушно отметили, что целеустремленность в решении долгосрочных и активность в решении текущих задач позволит Госкорпорации по ОрВД в ближайшем будущем перейти на качественно новый этап развития, став одним из мировых лидеров на глобальном рынке поставщиков аэронавигационных услуг. В завершении заседания КС директоров утвердил отчет по исполнению долгосрочной программы развития ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на 2014-2020 годы за прошедший период.