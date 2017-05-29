Китайские художники-передвижники представят в Москве работы из автопутешествия по России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Китайский культурный десант готовит выставку картин, графики и фотографий, сделанных во время путешествия по России на пути в Москву. Об этом корр. ТАСС рассказал руководитель экспедиции, директор пекинского музея Guo Zhong Art Museum Чжан Гочжун во время остановки в екатеринбургском духовно-просветительском центре "Царский".

"Мы перенесли популярный сегодня лозунг "Один пояс - один путь" в культурную среду и несколько недель назад из Пекина отправились в путешествие по России и странам Европы, чтобы нести китайские традиции в европейскую культуру. По дороге участники нашей экспедиции пишут картины и делают фотографии, которые будут представлены на выставках в каждой из 20 стран пребывания. Ближайшую выставку мы планируем провести в Москве через неделю, как только доберемся до столицы России", - рассказал руководитель экспедиции.

Он также добавил, что за два месяца участники экспедиции планируют через Россию добраться до Испании. "У нас 15 человек и шесть автофургонов. Мы путешествуем в домах на колесах, потому что это дает возможность, во-первых, по-настоящему прочувствовать страну и ее колорит, а во-вторых, делать зарисовки в любом интересном для нас месте. Также мы делаем остановки в крупных городах, встречаемся с местными художниками, обмениваемся опытом. Мы уже были в Улан-Удэ и Красноярске, впереди Казань, Москва и Санкт-Петербург", - сказал Чжан Гочжун.

По словам руководителя культурной экспедиции, во время пребывания в Екатеринбурге путешественники провели встречу в местном отделении Союза художников, после чего китайские мастера провели занятие по традиционной каллиграфии. В планах у культурного десанта пленэры у Храма-на-Крови, монастыря Ганина Яма и стелы Европа-Азия, картины с которых будут представлены на выставке в Москве.