Первый коррекционный центр для детей с аутизмом открыли в Архангельске

Открытие первого коррекционного центра "Азимут" для детей с аутизмом состоялось сегодня в Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.

"Его главная задача - сформировать у детей навыки поведения в быту и учебе, скорректировать нежелательное поведение, оказать психолого-педагогическую поддержку родителям, и в конечном счете - повысить качество жизни семей, где растут дети с расстройствами аутистического спектра", - цитирует пресс-служба директора коррекционного центра "Азимут" Марию Пискунову.

Первые занятия в центре начались 2 мая, он принял уже более 25 детей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Холмогорского района. В помещении на площади 140 кв. м размещены кабинеты для коррекционных занятий, музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, которая помогает скорректировать психоэмоциональное состояние ребенка.

Центр оснащен современной мебелью и техникой, специальными дидактическими и наглядными материалами для детей, спортивным инвентарем, игрушками. Здесь работают восемь педагогов: дефектологи, психологи, специалист по адаптивной физкультуре и арт-терапии, воспитатель и музыкальный работник. Для каждого ребенка после диагностики разрабатывается индивидуальная программа занятий, которые проводятся бесплатно.

"Сегодня в таком центре нуждаются не только жители Архангельска и соседних территорий. Нужно думать, как сделать его региональным, как организовать занятия для детей с родителями из отдаленных районов с размещением в социальной гостинице или хостеле. Это должно стать следующим этапом развития проекта", – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, слова которого приводятся в материале.

Ранее из Архангельска родители с детьми с расстройствами аутистического спектра зачастую были вынуждены ездить за свой счет на интенсивные двухнедельные курсы в аналогичный центр в Череповец. Социальный проект поддержали региональное правительство, социальный кластер Архангельской области, Корпорация развития Архангельской области, а также первый заместитель комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова. Для создания центра привлечен президентский грант в размере 4 млн рублей. В Архангельской области насчитывается свыше 280 детей с расстройствами аутистического спектра.