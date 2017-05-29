Пункт базирования дивизиона пограничных катеров открылся в Архангельске

Новый пункт базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району открылся в Архангельске.

"Мы вводим в эксплуатацию комплекс зданий и сооружений дивизиона пограничных сторожевых катеров. Это событие - закономерный результат в рамках генеральной линии, проводимой руководством страны по совершенствованию пограничной инфраструктуры, наращиванию усилий обеспечения безопасности РФ в Арктике в условиях, когда к региону приковано повышенное внимание. Арктика является центром притяжения внимания не только приарктических государств, является центром борьбы за контроль над богатейшими ресурсами нашей страны", - сказал на церемонии начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов.

Комплекс находится в центре Архангельска, его строительство велось с 2013 года. "Этот качественный, оснащенный по последнему слову техники комплекс обеспечит применение современных образцов корабельно-катерного состава, с высокой эффективностью позволит адекватно реагировать на угрозы безопасности России в регионе. Созданные условия позволяют проводить в одном месте весь комплекс мероприятий по подготовке экипажей, (…) применению сил и средств в условиях высоких широт Арктики", - подчеркнул Константинов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что новый комплекс дивизиона построен на уровне самых современных стандартов. «Здесь обеспечены все необходимые условия для эффективного несения службы и комфортного отдыха пограничников», - сказал Орлов.