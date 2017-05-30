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Компания "Галс-Девелопмент" стала партнером юбилейного фотоконкурса "Планета Москва"

Новости партнеров
30 мая, 11:29 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба "Галс-Девелопмент"

Компания "Галс-Девелопмент" выступила партнером V общегородского фотоконкурса "Планета Москва", организованного Департаментом градостроительной политики г. Москвы при поддержке Департамента культуры и приуроченного к 870-летию столицы.

В период проведения конкурса с 3 мая по 23 июля 2017 г. "Галс-Девелопмент" проведет серию фототуров на готовые и строящиеся объекты - БЦ Skylight, ЖК "Наследие", Wine House, "Сады Пекина", "IQ-квартал", "Театральный Дом". Проекты компании предстанут в объективе лучших московских фотографов, станут героями ярких летних сюжетов о Москве и обзорными точками для съемок городских пейзажей и архитектурных памятников.

"Галс-Девелопмент" выступит партнером-куратором специальной номинации "Время жить в Москве" для фотографий, иллюстрирующих высокое качество архитектуры и строительства жилых объектов. Все работы будут опубликованы в социальных сетях Instagram, Facebook и отмечены хэштегом #галсдевелопмент #интеллигентныйфототур, #времяжитьвМоскве. Церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках открытия итоговой фотовыставки конкурса "Планета Москва" 19 августа 2017 г. на ВДНХ.

"Развивая в своих проектах идею преемственности архитектурных традиций, философию "интеллигентного девелопмента", мы рады стать партнерами и друзьями творческого состязания "Планета Москва". По итогам конкурса организаторами и участниками будет создан уникальный атлас Москвы, собранный из авторских фотографий исторических зданий и современных жилых комплексов", - комментирует Ирина Бурдельная, советник президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент".

Фотоконкурс "Планета Москва" проводится Департаментом градостроительной политики города Москвы в 5-й раз. Конкурс представляет собой масштабное командное соревнование, в рамках которого 300 фотографов, объединенных в три команды, выполняют съемку в пяти номинациях конкурса: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Архитектурная фотография", "Пейзаж", "Динамика мегаполиса", "Москва юбилейная. 870 лет Москве". Команды фотографов курируют руководители фотослужб федеральных и московских средств массовой информации - ИА "РИАМО", "Российская газета" и "Вечерняя Москва". По итогам участия в каждой номинации команды и фотографы получают баллы, соревнуясь за первое место в общем и личном зачете.

К участию в специальной номинации "Время жить в Москве" принимаются работы, соответствующие общим требованиям организаторов конкурса и сделанные с 1 августа 2016 года до 23 июля 2017 года. Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на сайте www.moscowplanet.ru.

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