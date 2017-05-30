На книжном фестивале "Красная площадь" пройдет 500 мероприятий

МОСКВА, 30 мая. Три тысячи минут. Пятьдесят часов. 3-6 июня - время "Красной площади". Время, когда главная площадь страны вся как одна сплошная книга, распахнутая миру. Время ежегодного книжного фестиваля "Красная площадь", приуроченного ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка.

500 событий на 12 площадках. 400 издательств со всей России - от Якутии до Крыма. Встречи с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами. Дискуссии и лекции, презентации книжных новинок сезона, музыкально-литературные композиции, кинопоказы и спектакли. Все это - книжный фестиваль "Красная площадь".

Впервые прошедший в 2015 году, в Год литературы в Российской Федерации, он возвращает площадь к ярмарочному формату.

Читатели - они и главные герои, и зрители, и участники праздника - будут читать книги в шезлонгах у стен Кремля. Артисты и музыканты - представлять лучшие постановки, основанные на литературных произведениях. Писатели - презентовать книги и общаться с читателями.

Площадки - это тематические сектора, на которые поделится все пространство площади - от Исторического музея до храма Василия Блаженного. Без преувеличения в этом году книжная "Красная площадь" станет масштабнее и многообразнее. Помимо традиционных площадок: "Главная сцена", "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Москва - литературный мегаполис" - появятся и новые. Напротив Исторического музея расположится площадка "Отечественная история" - выставочный проект, посвященный столетию русской революции. Гости фестиваля узнают, что читали наши прадеды в 1917 году и какие книги издавались в то время. В этом году фестиваль шагнул за границы Красной площади - в главный универмаг страны: на первой его линии расположатся площадки "Музейная линия" и "Антикварная и букинистическая книга", а в Демонстрационном зале на третьем этаже - "Литературная гостиная", где пройдут презентации изданий лучших музеев страны.

Участниками фестиваля традиционно станут популярные современные отечественные авторы: Евгений Водолазкин, Татьяна Устинова, Захар Прилепин, Екатерина Вильмонт, Дарья Донцова, Эдвард Радзинский, Иван Охлобыстин, Сергей Лукьяненко, Михаил Яснов, Анастасия Орлова, Герман Садулаев, Денис Драгунский, Петр Алешковский, Андрей Дементьев и многие другие.

Главная сцена

У храма Василия Блаженного разместится "Главная сцена", где сконцентрируются самые яркие события фестиваля. Это выступления поэтов и писателей, музыкантов и актеров - звезд литературы, театра и кино. Всего в программе этой площадки запланировано более 30 событий.

Подарком зрителям и гостям фестиваля на "Главной сцене" станет концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста, Народного артиста РФ Юрия Башмета.

Вечер памяти Евгения Евтушенко объединит актеров, телеведущих и всех поклонников творчества поэта. Стихи Евтушенко, который олицетворял целую эпоху в литературе и жизни страны, прозвучат в исполнении актеров Дмитрия Певцова, Александра Збруева, Ивана Агапова, Алексея Шейнина, Владимира Скворцова, Дарьи Михайловой, Дарьи Белоусовой, поэта Владимира Вишневского, а также участников телевизионного проекта "Синяя птица".

За четыре дня перед зрителями на "Главной сцене" выступят звезды Большого театра, МХТ имени А.П. Чехова, театра "Современник", "Геликон-оперы".

Желающие проверить свою грамотность напишут Тотальный диктант под руководством писателя и историка Леонида Юзефовича.

Завершится фестиваль концертом "Пушкин-гала". На сцене прозвучат арии солистов "Геликон-оперы" из опер по литературным произведениям А.С. Пушкина. Режиссер концерта - художественный руководитель театра, Народный артист РФ Дмитрий Бертман.

Регионы России

Фестиваль на Красной площади - это парад литературы многонациональной единой страны. На площадке "Регионы России" издательства представят читателям более 6000 наименований книг из 50 регионов.

Важным событием станет представление уникального издания - "Антологии современной поэзии народов России", предисловие к которой написал президент России Владимир Путин.

Впервые в истории новой России труд 229 поэтов, 142 переводчиков с 57 языков представлен в одном роскошном фолианте.

Нон-фикшн

На площадке "Нон-фикшн" будут представлены 112 ведущих издательств, выпускающих публицистическую, учебную, научную и научно-популярную литературу. За четыре дня работы фестиваля здесь пройдет 70 мероприятий, охватывающих самые разные сферы - от анализа творческого наследия великих писателей прошлого до конкретных практических навыков, которые могут пригодиться каждому человеку в повседневной жизни.

Здесь состоится презентация мемуаров жены первого президента России Наины Ельциной "Личная жизнь" с участием автора. Мемуары охватывают большой период времени - с 1930-х годов до наших дней.

Литературная гостиная

"Литературная гостиная" будет отдана под презентации участников площадки "Музейная линия". Свои издания здесь представят лучшие музеи страны: Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", музей современного искусства "Гараж" и многие другие.

Музей "Гараж" представит в рамках новой издательской серии GARAGE DANCE автобиографию выдающейся американской танцовщицы и хореографа, одной из главных фигур танца модерн Марты Грэм "Память крови". Книга написана в последний год ее жизни и содержит множество любопытных подробностей, связанных с долгой творческой карьерой хореографа, ее воспоминания о знаменитых танцовщиках, художниках и музыкантах, с которыми она работала: от Майи Плисецкой и Рудольфа Нуриева до Александра Колдера, Лайзы Миннелли и Мадонны.

Детская и учебная литература

По числу встреч, игр и всевозможных чудес "Детская и учебная литература" не уступит ни одной из "взрослых" площадок: целых 130 мероприятий, а значит, ни одного заскучавшего ребенка.

На "Главной сцене" для ребят и их родителей выступит заслуженный артист РФ Максим Аверин с чтением детских стихов Роберта Рождественского из сборника "Алешкины мысли". Алешка - внук поэта Роберта Рождественского, похожий на всех мальчишек, веселый, озорной фантазер, который, как и многие дети, мечтает побыстрее вырасти. А популярнейший поэт и переводчик Михаил Яснов представит новую детскую книжную серию "Библиотека Михаила Яснова" - сборники стихов и короткой прозы, в которые вошли произведения лучших современных детских писателей.

Во все дни книжного фестиваля "Красная площадь" Российская государственная детская библиотека в рамках благотворительной акции "Подари ребёнку книгу!" будет собирать книги для сельских библиотек. Все принесенные и отданные в дар книги отправятся в село Износки Калужской области и село Гавриловка Тамбовской области. Книги собирают в павильоне №11.

"Красная площадь" объединит всех: писателей, иллюстраторов, издателей, читателей - независимо от их литературных и прочих вкусов, взглядов и предпочтений. Книги здесь можно будет купить на 25% дешевле, чем в книжных магазинах.

Руководитель пресс-службы книжного фестиваля "Красная площадь" - Анастасия Скорондаева, press@bookfestival.ru.