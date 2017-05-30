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Концерт "Евгений Евтушенко в симфонической музыке" состоится 4 июня

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30 мая, 12:24 UTC+3
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МОСКВА, 30 мая. 4 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Евгений Евтушенко в симфонической музыке", на котором впервые будет исполнено музыкального произведения Лоры Квинт "Страсти по корриде", ставшее реквиемом памяти поэта. Произведение написано на стихи из поэмы Евгения Евтушенко "Коррида".

В первом отделении концерта прозвучит "13 симфония" Дмитрия Шостаковича. Основой текста для этого произведения стали пять стихотворений  Евгения Евтушенко, в том числе "Бабий Яр". Несмотря на то, что впервые симфония исполнялась в 1962 году, 4 июня 2017 года будет тоже, своего рода, ее премьерное исполнение. Дело в том, что в Большом зале консерватории это музыкальное произведение впервые прозвучит без купюр, без сделанных под давлением цензуры правок как музыкальных, так и текстовых.

Концерт "Евгений Евтушенко в симфонической музыке" - одно из ключевых событий фестиваля "Мой Евтушенко", начало которому было положено 10 апреля, когда стартовала народная акция в соцсетях #МойЕвтушенко.

Евгений Евтушенко ушел из жизни 1 апреля. До последнего дня он принимал активное участие в подготовке мероприятий к его юбилею - 18 июля поэту должно было исполниться 85 лет. Этой дате посвящен и концерт 4 июня в Большом зале Московской консерватории "Евгений Евтушенко в симфонической музыке", и музыкально-поэтический спектакль 13 июня в Государственном Кремлевском Дворце "Если будет Россия, значит, буду и я".

Последней волей поэта было то, чтобы эти мероприятия состоялись, но уже не к его юбилею, а в память о нем. В дни прощания с Евгением Евтушенко в Москве, 10 и 11 апреля, стартовала народная акция в соцсетях #МойЕвтушенко, в рамках которой известные деятели культуры и просто почитатели таланта великого поэта-шестидесятника на камеру читали свои любимые стихи Евтушенко и присылали ролики в Институт современного искусства, ставший организатором фестиваля "Мой Евтушенко". Ролики размещались в соцсетях. Почти все они будут использованы для создания мультимедийного коллажа, который будет показан перед началом концерта в Кремлевском Дворце 13 июня.  

Организатор фестиваля "Мой Евтушенко" - Институт современного искусства. Мероприятия фестиваля проходят при поддержке Министерства культуры РФ.  

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