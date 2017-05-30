Лев Гарамов рассказал о перспективах рынка акций в 2017 году

На сегодняшний день рынок акций для многих инвесторов является неосвоенным. Потенциальные инвесторы, не являющиеся профессиональными игроками на бирже, досконально не осведомлены, как функционирует рынок акций и стоит ли их вообще покупать.

На вопросы ответил генеральный директор ПАО "НОРДНЕФТЕГАЗ" Лев Гарамов.

- Лев Вачаганович, ответьте, пожалуйста, на вопрос: какую цель преследует компания при размещении акций на фондовом рынке?

Выход на рынок акций и ценных бумаг является одним из наиболее перспективных и выгодных инвестиционных начинаний. Акции представляют собой один из важнейших инструментов фондового рынка. Приобретая акции, инвестор может рассчитывать на последующее увеличение прибыли в долгосрочной перспективе. С другой стороны, компания, выходя на рынок акций, рассчитывает привлечь необходимые для развития и увеличения своей прибыли инвестиции.

- Как и на какой рынок акций лучше выйти?

Но выйти на рынок акций не столь просто, как может показаться. Чтобы действительно добиться поставленных целей, а не потерять время и деньги, необходимо учитывать ряд обстоятельств и выстраивать стратегию выхода на рынок крайне аккуратно и продуманно. Прежде всего, необходимо разработать план привлечения инвестиций на ближайшие несколько лет. Это потребует формирования представлений о своих реальных ресурсах, инструментарии, направлениях рынков, где компания собирается представлять свои акции.

В первую очередь, необходимо определиться с тем, на российский или международный фондовый рынок планирует выйти компания. Это очень важно, поскольку национальные и транснациональные рынки акций имеют свои особенности. К примеру, на международном рынке в 2017 г. может потребоваться больший динамизм действий, а также постепенная переориентация из активов роста в дефляционные активы. Наиболее перспективными направлениями на международном рынке ценных бумаг остаются банковская отрасль, нефтяная и нефтегазовая промышленность, а также сфера высоких технологий.

Компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий и интернет-пространства, представляются наиболее оптимальными объектами для долгосрочных инвестиций, поскольку их прибыль будет в течение 2017 года только расти. Среди этих компаний следует отметить таких мощных игроков на рынке как Amazon, Facebook, Google, Tencent, JD.com и некоторые другие компании. Кроме того, можно отметить рост доходности и, соответственно, перспективности инвестиций в акции биофармацевтических компаний.

Следует помнить о том, что сам процесс выхода на рынок ценных бумаг достаточно продолжителен. Не стоит надеяться, что все пойдет само собой и очень быстро. Даже в наше время с крайне динамичной и меняющейся экономикой выход компании на рынок ценных бумаг занимает примерно год-два года. То есть прежде чем с рынка будут привлечены первые инвестиции, может пройти год, а то и несколько лет. Но если действовать правильно, то сроки привлечения инвестиций снизятся, а размеры инвестиций возрастут.

Можно выделить два основных варианта выхода компании на рынок ценных бумаг. Во-первых, это первичное размещение ценных бумаг. Оно осуществляется на организованных торговых площадках и производится посредством открытой подписки. Во-вторых, это организация повторного обращения тех ценных бумаг, которые уже были выпущены прежде.

Многие компании нуждаются в привлечении инвестиций, при этом не желая превращаться в должников банков, кредитующих под высокие проценты. Продажа ценных бумаг в этом случае является одним из наиболее оптимальных действий, направленных на повышение "состоятельности" компании. При этом компании-эмитенты могут продавать свои акции и другие ценные бумаги: 1) другим коммерческим компаниям – юридическим лицам, 2) государству, 3) частным инвесторам – физическим лицам.

- Как купить акции выгодно и не ошибиться?

В последнее время физические лица все активнее выходят на фондовый рынок. Покупка акций представляется достаточно интересной альтернативой традиционным банковским вкладам, вложениям в недвижимость или драгоценные металлы. Однако далеко не во всех случаях покупка акций оправдана. Чтобы не ошибиться с приобретением акций, необходимо следовать ряду рекомендаций.

Во-первых, необходимо изучить характеристики компании, акции которой собрался приобрести инвестор. Для этого необходимо ознакомиться не только с видом деятельности компании, но и с размером уставного капитала компании, выяснить, какие виды имущества входят в состав уставного капитала и что принадлежит каждому акционеру компании. В акционерном обществе акции имеют номинальную стоимость, т.е. официально объявленную стоимость. В России номинальная стоимость акций выражается в рублях. Кроме того, на акции может быть указан и валютный номинал – в том случае, если акции могут быть проданы за иностранную валюту.

Во-вторых, необходимо определиться, какие именно акции стоит приобрести. Как известно, акции делятся на: 1) обыкновенные – их владельцы обладают правом получения дивидендов, части имущества в случае ликвидации компании, могут голосовать на собрании акционеров; 2) привилегированные – они не дают права голосования на собрании акционеров, но предоставляют определенные преимущества при получении дивидендов по фиксированной ставке до выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

В Российской Федерации выпуск привилегированных акций преимущественно ориентирован на малых инвесторов из числа физических лиц, а также на создание мотивации у персонала компании. В большинстве случаев владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров и участвуют в нем лишь при решении вопросов о реорганизации и ликвидации акционерного общества.

- Какие перспективы на рынке акций в 2017 году?

Перспективы заработка на акциях крупных российских компаний зависят от вида деятельности последних. Наиболее перспективными для инвесторов в 2017 году можно назвать компании, работающие в топливно-энергетическом комплексе, особенно – в сфере электроэнергетики. Существенный интерес представляют акции нефтяных и газовых компаний – "Газпром", "Башнефть", "Лукойл".

Сохранение высоких цен на нефть в будущем сохранит инвестиционную привлекательность нефтегазовых компаний, включая "Газпром", "Лукойл", "Сургутнефтегаз". Можно порекомендовать приобретать привилегированные акции подобных компаний, учитывая высокую дивидендную доходность российского топливно-энергетического бизнеса. Примерно половина прибыли компаний направляется на выплату дивидендов, т.е. покупка акций представляется весьма выгодной для инвесторов.

Привлекательность российского рынка акций объясняется снижением ключевой ставки Центрального банка РФ. Кроме того, постепенно снижается инфляция, что также влечет за собой рост рынка акций. В свою очередь, рост инвестиционной привлекательности российского рынка акций подразумевает и увеличение дивидендов. В течение первых месяцев 2017 г. стоимость нефти возросла на 48%, курс рубля укрепился по отношению к доллару на 15%. Соответственно возросла стоимость рублевых акций и облигаций, что привело к обогащению тех, кто своевременно вложился в их приобретение. Более того, рублевые облигации в настоящее время даже более привлекательны, чем валютные, поскольку имеют более высокие купонные ставки и очевидные перспективы роста цен.

Таким образом, можно порекомендовать частным инвесторам смело выходить на рынок акций российских компаний и приобретать отечественные ценные бумаги, разумеется, отдавая предпочтение топливно-энергетическим компаниям, высокие выплаты по дивидендам которых практически гарантированы.

- Заключительный вопрос: планирует ли компания ПАО "НОРДНЕФТЕГАЗ" осуществить открытую эмиссию акций на бирже?

Да, мы планируем разместить акции на ММВБ в 2018 году.