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В квартале "Сердце Столицы" остеклили более 4500 окон и балконов

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30 мая, 16:13 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© АО "Дон-Строй Инвест"

МОСКВА, Россия. 30 мая 2017 г. В первой очереди квартала "Сердце Столицы", строящегося компанией "ДОНСТРОЙ", выполнено остекление более 4 500 окон и балконов, что составляет 65% от общего объема работ. Для корпусов первой очереди применяются крупноформатные ПВХ-окна высотой 2,15 метра из профиля Rehau Delight Design. Окна этого профиля отличаются исключительно высокой теплоизоляцией и увеличенной площадью стекла, что повышает светопроницаемость на 10% по сравнению с обычными оконными системами.

На первых этажах зданий устанавливаются окна высотой 2,6-2,8 метра в алюминиевом профиле Schuco (ведущий немецкий производитель алюминиевых оконных конструкций). На 36 этаже первого корпуса будут смонтированы алюминиевые витражи Schuco высотой 4,8 метра. Все окна в первой очереди строительства отличаются не только высотой, но и особо широкими проемами – на углах зданий ширина оконного полотна достигает 6,3 метра.

Одновременно с остеклением в корпусах 1, 2, 3 ведутся активные фасадные работы. На уровне 5-18 этажей идет монтаж финишных облицовочных материалов: для корпуса №1 это керамогранитные плиты крупного формата, для корпусов №2 и №3 – немецкая клинкерная плитка Ströher.

Как отмечает руководитель Департамента развития проектов АО "Дон-Строй Инвест" Станислав Архипов,  "На второй очереди строительства работы также продвигаются очень динамично. В первом пусковом комплексе уже завершен монтаж корпуса №4 и практически смонтирован каркас высотного корпуса №5 – в нем ведутся монолитные работы на последнем, 37 этаже. Во втором пусковом комплексе (корпуса 6 и 7) проведена разработка грунта котлованов в объеме 254 703 куб. метров, что составляет 60% от общего объема земляных работ".

"Сердце Столицы" - масштабный проект комплексной застройки территории площадью 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром "Москва-Сити". В квартале реализуется уникальная концепция инфраструктуры и общественных пространств. Здесь предусмотрены детский сад и школа, фитнес-центр, бассейн, кафе и рестораны, магазины и медицинские центры, а также такие популярные места активностей как беговые и велосипедные дорожки, стадион, площадки для спортивных игр, скейтпарк, летний театр, водоем и роскошное прогулочное пространство на набережной. Парки и скверы займут более 45% территории, общая площадь озеленения составит около 64 000 кв.м.

Проектирование ведет архитектурная мастерская SPEECH под руководством Сергея Чобана. Концепция общественных пространств разработана бюро Wowhaus. Реализация проекта осуществляется при поддержке финансового партнера компании Банк ВТБ (ПАО).

АО "Дон-Строй Инвест" – ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв.м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: 5 домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), 3 жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и 4 проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера – Банка ВТБ (ПАО).

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