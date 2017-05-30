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Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в I квартале 2017 года составила 2,7 млрд рублей

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30 мая, 16:54 UTC+3
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Банковская группа Новикомбанка опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за первый квартал 2017 года: чистая прибыль составила 2,73 млрд руб. Отчетность также отражает рост активов и капитала и хорошее состояние ликвидности банковской группы. По мнению экспертов, Новикомбанк продолжает работу по повышению эффективности деятельности и обеспечению ее устойчивой прибыльности. За период с начала года кредитный портфель увеличился на 5% и превысил 121,6 млрд руб., в то время как общая стоимость активов также выросла на 7% до 243,1 млрд руб. Как следствие, чистый процентный доход банковской группы увеличился на 21% до 2,78 млрд руб.

Банковская группа также расширяет свою депозитную базу, и объем текущих счетов и депозитов ее клиентов вырос на 8% до 202,1 млрд руб. Это привлечение происходит на выгодных условиях - банковская группа снизила процентные расходы на 30%, тем самым поддерживая высокую процентную маржу, а следовательно, и эффективность текущих операций. По мнению аналитиков, в настоящее время банк продолжает работу по повышению срочности привлекаемых ресурсов и развитию клиентской базы, в том числе за счет построения устойчивых партнерских отношений с крупными промышленными предприятиями, участниками государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, на счетах которых в ходе исполнения долгосрочных контрактов с заказчиками образуются значительные остатки денежных средств.

В конце 2016 года Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации Ростех – основного акционера и делового партнера Новикомбанка – заявил журналистам о достижении устойчивой прибыльной деятельности как о ключевой задаче, стоящей перед менеджментом банка в 2017 году.

Банк совместно со своими акционерами развивает капитальную базу и завершает подготовку к очередной эмиссии акций. По мнению экспертов, ведется большая и важная работа для подтверждения складывающихся позитивных тенденций, реализации конкурентных преимуществ банка и благоприятных перспектив дальнейшего успешного расширения бизнеса.

Менеджмент Новикомбанка оптимистично оценивает перспективы решения задач, поставленных перед банком его акционерами.

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