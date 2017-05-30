Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности

24 мая 2017 года в московском Radisson Royal Hotel прошел пресс-завтрак "Специфика прохождения Compliance и вопросы налогообложения в современных экономических условиях".

Мероприятие, организованное группой компаний QBF, собрало специалистов аудиторских и консалтинговых российских и международных компаний. Эксперты обсудили вопросы финансовой глобализации, управления рисками в современных условиях международного контроля денежных средств, а также поговорили об актуальных трендах в стратегиях инвестирования.

Встречу начал управляющий партнер NOA Circle Аполлон Асанасиадес с доклада о приемах по защите активов. Эксперт отметил, что сегодня владельцам капитала, которые захотят открыть банковский счет в любой точке мира, придется предоставить о себе больше информации, чем тем, кто нуждается в займе. Реформы системы контроля финансовых потоков усложнили положение даже тех вкладчиков, у которых нет бизнеса, значительного капитала и зарубежных счетов: с них требуют пакет документов, как с предпринимателей.

Следующим докладчиком стала Мадина Абаева, руководитель аналитического отдела QBF. Она обозначила основные глобальные тенденции, которые влияют на формирование стратегий инвестирования. Спикер начала с того, что ставки ФРС США сейчас находятся на рекордно низком уровне. В 2016 году произошли сразу два события, которые повлияли на весь фондовый рынок, так называемые черные лебеди - Brexit и избрание Дональда Трампа президентом США. Они показали, насколько неустойчив мир, в котором мы живем, и соответственно, насколько гибким должен быть современный бизнес.

Мадина Абаева рассказала о современных инвестиционных инструментах, которые помогают россиянам сохранять и приумножать капитал. Во-первых, стабильную доходность в условиях постоянных перемен на рынке ценных бумаг позволяют получать сделки РЕПО с ЦК. Во-вторых, спикер обосновала эффективность так называемых сезонных продуктов, создаваемых в QBF. "Новые сезонные продукты появляются у нас раз в один-два месяца, - рассказала представитель компании. - Мы стараемся разрабатывать стратегии, которые позволят заработать при любом движении рынка. К примеру, накануне выборов президента США у нас появился продукт, который мог сработать как при победе Хиллари Клинтон, так и при избрании Трампа". В-третьих, внимание российских инвесторов привлекает пара доллар/рубль. На ее динамику оказывает влияние стоимость нефти. В текущей ситуации трудно строить прогнозы, но QBF сейчас разрабатывает стратегии, исходя из умеренного ослабления российской валюты в течение ближайшего года.

Председатель совета директоров "Градиент Альфа" Павел Гагарин выступил с докладом об управлении финансовыми рисками при взаимодействии с банками и контрагентами, обозначив главные спорные ситуации, возникающие в ходе работы. "По моему глубокому убеждению, система обмена данными между банками мира в боевом режиме раньше 2020 года работать не начнет", - отметил спикер.

Следующей слово взяла Мария Фролова, партнер EY. Она подняла вопрос об еще одной тенденции финансового сектора - внедрении глобальных стандартов автоматического обмена финансовой информации. "Пока в России не будет принят закон, ни одна страна мира не сможет обмениваться с нами данными о вкладах", - отметила Фролова.

Разговор о прозрачности финансового и корпоративного секторов продолжил управляющий партнер TFH Russia Максим Первунин. Он сосредоточился на тех опасностях, которые угрожают бизнесу в условиях растущей финансовой глобализации. "Сейчас банковская тайна растворилась, как миф", - отметил Максим Первунин. Спикер предложил оценить преимущества и недостатки автоматического обмена информацией. По его мнению, исчезновение конфиденциальности ставит под угрозу безопасность клиентов. Первунин высказал сомнение в том, что раскрытие данных о происхождении капитала способно предотвратить противоправные действия. Вопреки ожиданиям, ликвидация банковской тайны не помогает в борьбе с коррупцией: масштабы данного явления год от года растут, несмотря на принимаемые законопроекты. Собираемость налогов, по статистике, тоже осталась неизменной. С другой стороны, усложнилась процедура Сompliance.

С заключительным словом на пресс-завтраке выступил управляющий директор QBF Зелимхан Мунаев. Он поблагодарил спикеров за интересные и информативные выступления. Эксперт отметил, что финансовая прозрачность - благо, и решать вопросы, связанные с ней, нужно уже сейчас. По мнению Зелимхана Мунаева, ужесточение Сompliance может принести владельцам капитала некоторые неудобства, однако над их минимизацией можно и нужно работать.

Рассуждать о преимуществах и недостатках ужесточения процедуры Сompliance можно долго, но современным предпринимателям и владельцам капитала важнее адаптироваться к меняющимся условиям работы с денежными ресурсами. Эксперты компании QBF внимательно следят за трендами финансового рынка и делают все возможное, чтобы их клиенты могли воспользоваться наиболее эффективными инструментами для работы с капиталом.