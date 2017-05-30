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Банк "Югра" восстановил резервы в первом квартале 2017 года

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30 мая, 17:14 UTC+3
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 30  мая. Банк "Югра" в I квартале сократил чистый убыток по МСФО за счет восстановления резервов в 2,7 раза до 2,298 млрд рублей (7,911 млн рублей за аналогичный период прошлого года).

Сокращение убытков произошло за счет восстановления резервов по кредитам на сумму порядка 2,26 млрд рублей. Чистый процентный доход банка до резервов в первом квартале 2017 года вырос на 53,2% до 2,1 млрд рублей. Помимо этого, сократились процентные расходы банка на 28,3% до 5,1 млрд рублей. Активы банка на 31 марта 2017 года составили 259,3 млрд рублей.

Также в марте 2017 года банк "Югра" получил взнос акционеров в рамках прощения обязательств на 5,8 млрд рублей, в целом за весь 2016 год - на 28,6 млрд рублей, что отражено в отчетности банка по МСФО. Общая сумма взносов акционеров, отраженная в нераспределенной прибыли банка, на 31 марта 2017 года достигала 42 млрд рублей против 36,2 млрд рублей на 31 декабря 2016 года. 

Накануне банк "Югра" объявил о новой докапитализации в размере $500 млн за счет конвертации субординированных депозитов основного акционера банка. Как отметил Алексей Нефедов, президент банка "Югра", "акционер банка на фоне растущей экономики принял решение о докапитализации почти на полмиллиарда долларов. Это решение связано с принятием новой стратегии развития банка, которая сохранит консервативный сценарий и диверсифицирует клиентский портфель".

Помимо этого кредитный портфель банка вырос после вычета резервов на 0,5% до 222,6 млрд рублей. Основную часть портфеля (99,8%) по-прежнему составляют кредиты корпоративным клиентам (273,4 млрд рублей до резервов). Объем резервов за январь-март текущего года сократился на 4,2% до 51,3 млрд рублей.  

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