На форуме "АТОМЭКСПО 2017" обсудят тренды дальнейшего развития мировой атомной энергетики

МОСКВА, 30 мая 2017 г. / Пресс-служба ООО "Атомэкспо"/. C 19 июня по 21 июня в Москве, в Гостином дворе состоится IX Международный форум "АТОМЭКСПО 2017". Форум ежегодно проводится по инициативе Госкорпорации "Росатом" и зарекомендовал себя как крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".

Участников форума ожидает насыщенная деловая программа. Основным событием станет пленарная сессия "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" (19 июня), в ходе которой руководители российских и зарубежных ведомств, компаний, международных организаций и ведущие эксперты обсудят современные вызовы, с которыми сталкивается мировой энергетический рынок, роль атомной генерации как надежного, экономически прогнозируемого и экологически чистого источника энергии.

В сессии примут участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Уильям Мэгвуд, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, министр энергетики Египта Мохаммед Шакер, президент и исполнительный директор KHNP Ли Кван Суп, генеральный администратор Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции Даниель Верверд, министр по делам расширения АЭС "Пакш" Янош Шули, председатель правления NECSA Кельвин Кемм и др.

В рамках форума пройдут круглые столы: "Инновационные технологические решения на жизненном цикле атомной энергетики как условие устойчивого развития"; "Инвестиции в будущее: выбирая сильнейших" (включает две секции - "Проекты по сооружению АЭС за рубежом" и "Ветроэнергетика"); "3D-печать - инновационный инструмент для развития атомной энергетики"; "Формирование человеческого капитала для устойчивого развития атомной отрасли"; "Экологическая безопасность атомной отрасли: стратегия, регулирование, технологии"; "Чистая вода", как один из ключевых факторов экологической устойчивости: опреснение, водоподготовка, водоочистка"; "Гуманитарное сопровождение экономической интеграции на примере проекта строительства АЭС: экономическая эффективность и обеспечение общественной приемлемости", и др. Отдельный трек деловой программы будет посвящен цифровому будущему. Эксперты обсудят роль цифровых технологий в обеспечении конкурентоспособности атомной энергетики, оценят IT-платформы и рассмотрят лучшие практики внедрения цифровых технологий. С программой форума можно ознакомиться на сайте мероприятия: http://2017.atomexpo.ru/congress/business_program.

Деловую программу "АТОМЭКСПО 2017" дополнит обширная выставочная экспозиция с участием более 90 ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей, которые продемонстрируют свои высокотехнологичные решения и продукты. Российскую атомную отрасль представят более 40 предприятий Госкорпорации "Росатом", в том числе: АО "Концерн Росэнергоатом", Топливная компания Росатома "ТВЭЛ", АО "Атомэнергомаш", группа компаний "АСЭ", АО "РАСУ", Урановый холдинг АРМЗ, ФГУП "ПО "Маяк", ФГУП "ГХК", АО "Техснабэкспорт", АО "Русатом Оверсиз", АО "Русатом Хелскэа". Также свои экспозиции представят ведущие зарубежные компании и организации - Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Франция), Rolls-Royce (Великобритания), "China National Nuclear Corporation" (CNNC, Китай), НАК "Казатомпром" (Казахстан), AREVA NP и "Schneider Electric" (Франция), "L-3 MAPPS" (Канада), TAIM WESER (Испания), "Fortum" (Финляндия), а также компании из Республики Корея, Турции, Словакии, Италии и других стран. Выставочные стенды компаний Росатома будут наполнены интерактивным контентом. Для презентации новых проектов и продукции будут использоваться технологии дополненной реальности, а также мультимедийные макеты.

21 июня, третий день работы форума "АТОМЭКСПО 2017", объявлен молодежным днем, в рамках которого пройдут специальные мероприятия для студентов и школьников. Центральным событием станет суперфинал VII Турнира молодых профессионалов "ТеМП"-2017 - одного из крупнейших мероприятий по привлечению талантливой молодежи в атомную отрасль.

Справка

Международный форум "АТОМЭКСПО" проводится Госкорпорацией "Росатом" ежегодно, начиная с 2009 года, оператором мероприятия выступает ООО "Атомэкспо". За прошедшие годы форум стал крупнейшей международной деловой и выставочной площадкой, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. В 2016 году мероприятия форума посетили более 5000 человек из 55 стран - рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "АТОМЭКСПО 2016", оценивается в $10 млрд.