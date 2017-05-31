Уральские и сибирские журналисты вернулись из пресс-тура в Китай

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Журналисты Урала и Сибири вернулись из ознакомительной поездки в Китайскую Народную Республику. Пресс-тур организовал Информационный департамент МИД КНР при посредничестве Генерального консульства КНР в Екатеринбурге.
"За время шестидневной поездки 12 журналистов из Екатеринбурга и Новосибирска побывали в столичном Пекине, крупных городах Сиань и Чэнду, китайских провинциях. Для знакомства с культурой и экономикой страны были предложены масштабные культурные и образовательные программы. Журналисты смогли получить материал для публикаций", - рассказала заместитель директора Уральского регионального информационного центра ТАСС Татьяна Яицкая.
Одним из самых впечатляющих моментов культурной программы стало посещение терракотовых статуй воинов и боевых коней в гробницах императора Цинь Шихуана. В 1987 году на 11-й сессии ЮНЕСКО терракотовая армия как минимум из 8099 статуй была включена в список всемирного наследия. Комплекс гробницы Цинь Шихуана оказался первым из китайских объектов, включенных в этот список.
Помимо культурных ценностей журналистам показали объекты, которые выводят экономику Поднебесной вперед. Знаковой была поездка в сельскохозяйственную образцово-показательную зону производства с применением новых высоких технологий в Ян Лине. Журналисты встретились со студентами курса обучения и подготовки специалистов сельского хозяйства для развивающихся стран. Студенты из Африки, Монголии, Зимбабве в течение трех недель бесплатно учатся переносить сельскохозяйственные технологии на практику. Уральские студенты также могут подать заявку на участие в программе при условии владения английским языком.
В городе Дуцзяньянь российская делегация посетила Исследовательскую базу размножения больших панд. Парк был открыт в 2013 году, его специалисты занимаются спасением панд и защитой животных от болезней. Основная задача – адаптировать панд для жизни в дикой природе. В центре отметили, что раньше у китайских зоологов было много связей с российскими зоопарками, и надеются на восстановление прошлого уровня отношений.
В заключительный день пресс-тура журналисты отправились в конференц-зал Министерства иностранных дел Китая, где Советник Департамента информации МИД КНР господин Гун Анминь подчеркнул значение состоявшегося визита. "Китай и Россия - это хорошие стратегические отношения, в которых мы развиваем не только политическое и экономическое партнерство, но и гуманитарные связи. Так, журналисты наших стран проводят множество совместных мероприятий, издают книги, организуют подобные визиты", - сказал господин Гун Анминь. Представители российской стороны добавили, что уже этим летом ждут в Екатеринбурге делегацию Всекитайской ассоциации журналистов.