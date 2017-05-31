Многие граждане останавливаются перед весьма сложным выбором между государственным или негосударственным пенсионным фондом. Как известно, в Российской Федерации действуют государственный Пенсионный фонд России (ПФР) и большое количество негосударственных пенсионных фондов. Они имеют достаточно существенные отличия между собой.

Генеральный директор ПАО "НОРДНЕФТЕГАЗ" Лев Гарамов рассказал о преимуществах негосударственных пенсионных фондов:

- Пенсионный фонд России - это подконтрольная государственной власти финансовая организация, решающая вопросы пенсионного обеспечения граждан страны. Главное преимущество Пенсионного фонда России - его государственный статус, обеспечивающий высокую степень надежности и прозрачности в начислении пенсий. Система пенсионного обеспечения так или иначе будет функционировать при государственной поддержке, поэтому в ПФР можно не сомневаться.

Однако у ПФР есть определенный недостаток - это возможные проблемы с начислением накопительной части пенсии. Поэтому размеры пенсий, выплачиваемых ПФР, невелики, особенно если не брать в расчет отдельные категории государственных служащих, получающих высокие пенсии.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) также занимаются вопросами пенсионного обеспечения граждан, однако имеют ряд отличий в своей деятельности от Пенсионного фонда России. Во-первых, НПФ принадлежат не государству, а частным владельцам и коммерческим компаниям. Это обусловливает наличие определенных рисков, связанных с надежностью негосударственных пенсионных фондов. Ведь коммерческая организация все же менее надежный и долговечный проект, чем государство. В то же время, некоторые НПФ могут принадлежать государственным корпорациям, что, однако, не означает их включенности в государственную бюджетную систему. Если ПФР подотчетен государству, то НПФ - это негосударственная структура и, как следствие, менее прозрачная и подконтрольная государственным органам.

Во-вторых, основной смысл деятельности негосударственного пенсионного фонда - реализация программы накопительного пенсионного страхования, тогда как ПФР решает более масштабную задачу пенсионного обеспечения граждан страны. Смысл деятельности НПФ, таким образом, сводится к увеличению объемов пенсий граждан, отчисляющих часть заработанных средств в НПФ.

В-третьих, Пенсионный фонд России взаимодействует в своей деятельности только с Государственной управляющей компанией. Негосударственные пенсионные фонды могут взаимодействовать сразу с несколькими управляющими компаниями, что придает большую гибкость и динамичность их деятельности. Так, НПФ имеют возможность выбора той управляющей компании, которая может добиться наибольшего увеличения прибыльности вложенных в НПФ денежных средств.

В-четвертых, существуют очевидные различия в управлении финансовыми средствами, имеющимися в распоряжении ПФР и НПФ. Пенсионный фонд России не может инвестировать средства граждан, разве что в государственные акции и облигации, тогда как НПФ могут осуществлять инвестиции и, таким образом, добиваться повышения доходности.

Однако негосударственные пенсионные фонды, несмотря на большую надежность ПФР, имеют над последним целый ряд преимуществ. Прежде всего, это более высокая доходность отчислений и способность влиять на уровень доходности посредством грамотной политики управления вкладами и инвестициями. В некоторых НПФ накопительные части увеличиваются в разы. Тем более что сами накопления граждан в НПФ неприкосновенны, а оплата обслуживания идет исключительно за счет инвестиционного дохода фондов.

Кроме того, для НПФ характерно более удобное для пенсионеров осуществление выплат по наследству. Если гражданин не дожил до пенсионного возраста, то ПФР осуществляет выплаты законным наследникам умершего, т.е. супругам, детям, родителям. Негосударственные пенсионные фонды обладают правом выплачивать накопившиеся на счету потенциального пенсионера средства всем лицам, которые указаны в завещании.

Еще один безусловный плюс НПФ - система договоров с клиентами, которая предусматривает официальное закрепление правовых взаимоотношений между клиентом и негосударственным пенсионным фондом, с перечнем обязанностей и прав сторон. Также в заключаемый договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) вписываются наследники клиента. В случае с ПФР такая система отсутствует.

Негосударственные пенсионные фонды в последнее время все чаще обслуживают клиентов на дому, тогда как ПФР - только в офисе учреждения. Это, конечно, мелочь, но создает дополнительные удобства для потребителя услуг НПФ.

Таким образом, негосударственный пенсионный фонд в качестве главного преимущества имеет большую доходность накопительных отчислений, тогда как ПФР обладает большей надежностью своей деятельности.