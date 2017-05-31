Конференция по развитию сотрудничества от Лиссабона до Владивостока пройдет 31 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая 2017 г. /Росконгресс/. На сегодняшний день перед Россией стоит задача по улучшению практического взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, где наиболее актуальным является направление по формированию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. На протяжении нескольких лет лидеры России и ЕС уже неоднократно высказывали идею создания единого пространства. С учетом роли

Российской Федерации в этом процессе реализация данного проекта будет способствовать обеспечению устойчивого развития всего Евразийского континента. В этой связи 31 мая в рамках программы стартового дня Петербургского международного экономического форума пройдет конференция по развитию сотрудничества на территории от Лиссабона до Владивостока, организатором которой выступает Фонд "Росконгресс".

Мероприятие призвано оказать содействие развитию экономического сотрудничества в мегарегионе от Лиссабона до Владивостока, укреплению совместной деятельности и усилению взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, в том числе на уровне Европейского союза и Российской Федерации.

"В последнее время углубление экономического взаимодействия между Россией и Европой требует новых подходов как в экономическом, так и в политическом взаимодействии. Глобальным проектом в этом смысле может стать создание общего экономического пространства на территории от Лиссабона до Владивостока. Под этим подразумевается создание общих экономических пространств по финансовым и торговым рынкам, а также свободное перемещение трудовых ресурсов. Развитие деятельности в рамках перечисленных пространств требует обеспечения общими стандартами, регуляторикой, едиными таможенными и иными процедурами, а также нуждается в обеспечении транспортной инфраструктуры", - отмечает Николай Гордеев, президент, председатель правления генерального партнера конференции ПАО "ОФК Банк".

В рамках деловой программы Конференции предполагается рассмотрение инициативы "от Лиссабона до Владивостока" с практической точки зрения в формате бизнес-диалога, состоится торжественный прием в г. Павловске с презентацией будущих мероприятий, посвященных тематике конференции.

К выступлению приглашены:

Николай Гордеев , президент, председатель правления ПАО "ОФК Банк";

, президент, председатель правления ПАО "ОФК Банк"; Алексей Груздев , заместитель министра экономического развития Российской Федерации;

, заместитель министра экономического развития Российской Федерации; Владимир Дмитриев , сопредседатель с российской стороны российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ; вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

, сопредседатель с российской стороны российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ; вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; Алексей Лихачев , генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";

, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; Алексей Репик , президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия";

, президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия"; Антонио Фаллико , председатель совета директоров АО "Банк Интеза";

, председатель совета директоров АО "Банк Интеза"; Франк Шауфф , генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (AEВ);

, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (AEВ); Маттиас Шепп , глава московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии;

, глава московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии; Ульф Шнайдер, генеральный директор SCHNEIDER GROUP.

Генеральный партнер конференции - ПАО "ОФК Банк", партнерами мероприятия выступают Thomas Vendome Investment, АО "Банк Интеза" и SCHNEIDER GROUP.

Конференция проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Ассоциации европейского бизнеса (AEВ).